إيقاف استئناف ريهام على حبسها في سب زينة لطلب الرد

نجوى عبد العزيز: قررت محكمة جنح المستأنف برئاسة المستشار سامح الشريف، وعضوية المستشارين على نصرت ومحمود يحيى وقف سير استئناف الإعلامية ريهام سعيد والصحفى أحمد الهواري على حكم حبس كل منهما 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، لاتهامها بتشويه سمعة الفنانة زينة، لحين الفصل في طلب رد ا

نجوى عبد العزيز:



قررت محكمة جنح المستأنف برئاسة المستشار سامح الشريف، وعضوية المستشارين على نصرت ومحمود يحيى وقف سير استئناف الإعلامية ريهام سعيد والصحفى أحمد الهواري على حكم حبس كل منهما 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، لاتهامها بتشويه سمعة الفنانة زينة، لحين الفصل في طلب رد المحكمة. وكان محامي الممثلة زينة، قدم بلاغا للنائب العام ضد ريهام سعيد، والصحفي أحمد الهواري رئيس تحرير وشوشة، يتهمهما بتشويه سمعة موكلته، خلال إحدى حلقات برنامج “صبايا الخير”، على قناة النهار، قائلا في بلاغه: “إن ريهام سعيد شوهت سمعة موكلتي، وشهرت بها، باستضافة الصحفي في حلقة تناولت مشكلة زينة مع أحمد عز، مدعيا أن الفنانة زينة كانت على علاقة برجل أعمال.