الإسكندرية

إيقاف أعمال إنشائية حاجبة لرؤية البحر بأحد الأندية على كورنيش الإسكندرية (صور)

أعمال إنشائية بدون ترخيص في نادي التجاريين على طريق الكورنيش حاجبة لرؤية البحر
مها يونس 8:44 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22 8:44 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22

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شن حي شرق برئاسة الأستاذ محارب هيلع وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع وإدارة المشروعات والورش بالمحافظة حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال إنشائية بدون ترخيص في نادي التجاريين على طريق الكورنيش حاجبة لرؤية البحر ، حيث تم ازالة جميع المخالفات والتحفظ عليها وإيداعها بديوان عام المحافظة ، واتخاذ الإجراءات القانونية .

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يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء وجميع الاجهزة التنفيذية بمنع أي مخالفات أو أعمال بناء بطريق الكورنيش والتي تحجب رؤية البحر أمام المواطنين.

وأكد الشريف علي ضرورة قيام المختصين بجولات مفاجئة لأزالة أي أعمال إنشائية غير مرخصة ، وعدم السماح بتواجد أي مخالفات أو تجاوزات من شأنها حجب رؤية البحر أمام المواطنين.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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