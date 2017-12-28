إيفيلين متى : قانون ذوي الإعاقة هدية البرلمان لأصحاب الاحتياجات الخاصة

سلوى عثمان صرحت النائبة إيفيلين متي، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بأن قانون ذوي الإعاقة يعد هدية البرلمان في دور انعقاده الثالث لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يوفر لهم فرص عمل وخدمات صحية وميزات لم تكون موجودة من قبل، وأيضًا ميزات جمركية وضريبية لهم. وأردفت: كنت حريصة على حضور

سلوى عثمان





صرحت النائبة إيفيلين متي، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بأن قانون ذوي الإعاقة يعد هدية البرلمان في دور انعقاده الثالث لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يوفر لهم فرص عمل وخدمات صحية وميزات لم تكون موجودة من قبل، وأيضًا ميزات جمركية وضريبية لهم.

وأردفت: كنت حريصة على حضور كل جلسات النقاش الخاصة بهذا القانون، ولمست ظلمًا كبيرًا كان يتعرض له ذوو الإعاقة، لكن بصدور هذا القانون وبما له من امتيازات أصبح ذو القدرات الخاصة له حقوق كاملة ومصون من الناحية المجتمعية والإنسانية.

وأكملت إيفيلين: إقرار البرلمان لهذا القانون بمثابة إقرار بحقوق المواطنة والمساواة الدستورية فى الحقوق والميزات، ولا سيما أن القانون أعطى حقوقًا لأصحاب الإعاقة كانت مسلوبة منهم لسنوات.