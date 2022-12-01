 «إيفـال» لصناعة الـدواء ومستحضرات التجميل تستهدف 100 مليون جنيه مبيعات

تستهدف شركة «إيفال» لصناعة الدواء ومستحضرات التجميل، وصول حجم مبيعاتها إلى 100 مليون جنيه بنهاية 2023.

وأسست الشركة مصنعها فى مصر منذ 6 أشهر لإنتاج مستحضرات التجميل وتسويقها محليا وعالميا.

وقال على المحنكر عضو مجلس إدارة الشركة إن «إيفال» بدأت تشغيل مصنعها فى يوليو الماضى، على مساحة 2000 متر بتكلفة استثمارية بلغت 50 مليون جنيه، بقدرة إنتاجية 10 آلاف عبوة يوميا.

وأضاف المحنكر فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش مؤتمر توطين صناعة الدواء ومستحضرات التجميل، أن منتجات الشركة تعتمد فى الأساس على التأثير الفيزيائى وليس الكيميائى الذى يسبب ضررا على صحة الإنسان، مما يمنح منتجات الشركة فعالية أكثر وبدون آثار جانبية وبجودة أعلى، لتشابهها مع المنتجات الطبية الأوروبية، لافتا إلى أن مصنع «إيفال» هو الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط المتخصص فى تلك التكنولوجيا الصناعية للدواء.

وأوضح أن «إيفال» تصدر %80 من كامل إنتاجها، والباقى يوزع فى السوق المحلية، لافتا إلى أن شركته تصدر منتجاتها إلى 4 دول هى «السعودية، وعمان، وليبيا، وغينيا».

وقال المحنكر إن الشركة تخطط لرفع القدرة الإنتاجية خلال العام المقبل لتصل إلى 100 ألف عبوة يوميا عبر زيادة ساعات العمل بهدف تلبية طلب السوق الخارجية، خاصة أنه من المستهدف فتح أسواق جديدة فى إفريقيا استغلالا لاتفاقية «الكوميسا».

وأضاف أن هذه الصناعة تلعب دورا كبيرا فى دعم الاقتصاد المصرى، حيث قاربت قيمة صادراتها مليار جنيه، لتتفوق على سوق الأدوية.

وسجلت صادرات مستحضرات التجميل قفزة كبيرة لتبلغ 410 ملايين دولار خلال أول 8 أشهر من العام الجارى، مقابل 193 مليون دولار العام الماضى بزيادة بلغت 112 %، بينما بلغت صادرات الأدوية 153 مليون دولار فى الفترة من يناير إلى أغسطس خلال العام الجارى مقابل 177 مليون دولار.

وأشار إلى أن الشركة ستساهم فى 4 مبادرات: أولها مبادرة لتوفير 10 آلاف فرصة عمل فى مجال مستحضرات التجميل بحلول عام 2024/ 2025، بالتوازى مع التوسعات المستهدف إجراؤها.

وأوضح أن المبادرة الثانية تتمثل فى توقيع بروتوكول تعاون لتوفير أدوية بالمجان لغير القادرين، والمبادرة الثالثة تتمثل فى إطلاق حملة لمواجهة مرض السمنة بالتعاون مع حزب حماة وطن والجهات المعنية، وأخيرا مبادرة «دوائى مصرى» لتوطين صناعة الدواء فى مصر.

وعقد مؤتمر توطين صناعة الدواء ومستحضرات التجميل تحت رعاية اتحاد الغرف التجارية بحضور ورئاسة الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، والدكتور وائل عبد الحفيظ رئيس لجنة المكملات الغذائية بالشعبة، وأحمد المحنكر وأحمد محجوب أعضاء مجلس الإدارة، وأحمد ناجح رئيس مجلس الإدارة، وسفير غينيا فودى موسى.