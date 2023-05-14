«إيفر فارما» للأدوية تحقق 498 مليون جنيه مبيعات خلال 2022  

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«إيفر فارما» للأدوية مبيعات بقيمة 498 مليون جنيه خلال عام 2022، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وتتنوع منتجات الشركة للمساهمة في علاج أمراض وإصابات الدماغ الرضية، واستعراض الآفاق الجديدة لبرامج إعادة تأهيل مرضى السكتات الدماغية بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب.

وقال فريدريش هيليبراند، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إيفر فارما” للأدوية إن الشركة تعمل فى مصر منذ 25 عاما وتعد السوق المصرية أحد أهم الأسواق الإستراتيجية للشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا لما تتمتع به من إمكانيات وقدرات هائلة باعتباره سوقًا إقليميا وقاريًا للقطاع الدوائى.

وتعمل الشركة فى إنتاج العديد من الأدوية لعلاج الأمراض العصبية والأورام والرعاية الحرجة، وتتخذ من النمسا مقرًا لها.

وأكد فريدريش هيليبراند أن فكرة التصنيع فى السوق المصرية قيد النقاش لكنها ليست ضمن خطة الشركة خلال الفترة المقبلة، موضحًا عمل الشركة تعمل على تأسيس شبكة فعالة ونظام متكامل للتوزيع بما يعمل على تحسين قدرة المرضى فى الحصول على الأدوية الحديثة.

وتعتزم الدولة تنفيذ إستراتيجية وطنية لتوطين صناعة الدواء، وتوفير البنية التحتية لتلك المنظومة لإنتاج المواد الخام والفعالة داخل مصانعها، ومنح القطاع الخاص فرصًا لإنشاء مصانع متطورة، وتكوين شراكات دولية لنقل تلك التكنولوجيا المتطورة للداخل، والتوسع فى تدشين المراكز البحثية بشركات الأدوية وإنتاج مستحضرات بجودة عالية وبأسعار مناسبة.