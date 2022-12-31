«إيفر فارما» تحقق 238 مليون جنيه مبيعات خلال 6 شهور

حققت شركة « إيفر فارما» للأدوية مبيعات بقيمة 238 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال أول 6 شهور من عام 2022.

وتتنوع منتجات الشركة للمساهمة في علاج أمراض وإصابات الدماغ العرضية، واستعراض الآفاق الجديدة لبرامج إعادة تأهيل مرضى السكتات الدماغية بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب.

وقال فريدريش هيليبراند، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيفر فارما للأدوية إن الشركة تعمل فى مصر منذ 25 عاما وتعد السوق المصرية أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا لما تتمتع به من إمكانيات وقدرات هائلة باعتبارها سوقًا إقليمية وقارية للقطاع الدوائى.

وتعمل الشركة فى إنتاج العديد من الأدوية لعلاج الأمراض العصبية والأورام والرعاية الحرجة، وتتخذ من النمسا مقرًا لها.

وأكد أن فكرة التصنيع فى السوق المصرية قيد النقاش لكنها ليست ضمن خطة الشركة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الشركة تعمل على تأسيس شبكة فعالة ونظام متكامل للتوزيع بما يعمل على تحسين قدرة المرضى فى الحصول على الأدوية الحديثة.

وقال الدكتور طارق أبو العينين، مدير شركة «أورجانون مصر»، إنَّ توطين صناعة الدواء ينقسم إلى عدة مراحل بداية من تصنيع المواد الخام، مرورًا بإنتاج الدواء فى أشكاله المختلفة للبيع فى الصيدليات.

وأضاف أن تصنيع المواد الخام بعيد عن السوق المصرية فى الوقت الحالي، موضحًا أن هناك دولا تهتم بإنتاج المواد الخام بداية من مراحل زراعة النباتات الطبية والزهور العطرية مرورًا بمعالجتها كميائيًا لتصل لمراحل تصنيع الدواء.

وأشار إلى أنَّ هناك دولا تهتم بتصنيع المواد الخام أبرزها الهند، والصين، وسنغافورة، لافتًا إلى أن تصنيع المواد يحتاج إلى اختيار أماكن زراعة النباتات الطبية، واستقطاب الخبرات الأجنبية لتجهيز المحاصيل ومعالجتها كميائيَّا.

وأوضح أن ما يتم حاليًا فى مصر هو استيراد المواد الخام، والحصول على ترخيص بالتصنيع من الشركات المُنتجة ليتم الإنتاج بعدها محليا، مع مراقبة مراحل التصنيع بشدة من قِبل هيئة الدواء المصرية، ليكون المنتج المُصنع محليًا مطابقًا للمواصفات العالمية.