«إيفر فارما» تحقق 110 ملايين جنيه مبيعات في الربع الأول من 2022

حققت شركة «إيفر فارما» للأدوية مبيعات بقيمة 110 ملايين جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال الربع الأول من عام 2022.

تدرس الشركة إنشاء مركز فى مصر لتصدير أدويتها للدول الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وتتنوع منتجات الشركة للمساهمة في علاج أمراض وإصابات الدماغ الرضية، واستعراض الآفاق الجديدة لبرامج إعادة تأهيل مرضى السكتات الدماغية بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب.

وقال فريدريش هيليبراند، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيفر فارما للأدوية إن الشركة تعمل فى مصر منذ 25 عاما ويعد السوق المصرى أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا لما يتمتع به من إمكانيات وقدرات هائلة باعتباره سوقًا إقليميا وقاريًا للقطاع الدوائى.

وتعمل الشركة فى إنتاج العديد من الأدوية لعلاج الأمراض العصبية والأورام والرعاية الحرجة، وتتخذ من النمسا مقرًا لها.

أكد أن فكرة التصنيع فى السوق المصرى قيد النقاش لكنها ليست ضمن خطة الشركة خلال الفترة المقبلة، موضحًا عمل الشركة تعمل على تأسيس شبكة فعالة ونظام متكامل للتوزيع بما يعمل على تحسين قدرة المرضى فى الحصول على الأدوية الحديثة.