إيفر جرين يدرس تعظيم استثماراته بالموانئ المصرية ويستعد لإطلاق سفينته العملاقة يونيو المقبل

يستعد الخط الملاحي التايواني إيفر جرين ٢٠ يونيو المقبل لإطلاق آخر سفينتين عملاقتين لعبورها قناة السويس فى أول رحلات عبور، ممن تم بناؤهما ضمن خطة دعم أسطوله البحرى فى الفترة من 2012 وحتى 2022، وذلك من إجمالى ٨ سفن عملاقة تم عبور ٦ منها القناة حتى الآن.

وأكد مصدر بمكتب الخط بمصر “للمال” أن إدارة الخط تدرس حاليا ضخ مزيد من الاستثمارات فى الموانئ المصرية التى تشهد إنشاء أرصفة جديدة وتطوير فى إمكانيات المناولة والتداول، خاصة أن الخط التايوانى ليس لديه حتى الآن استثمارات فى مصر باستثناء خدمات عبور قناة السويس، حيث يمتلك أسطولا عملاقا.

كشف المصدر أن الدراسه تتجه إلى المفاضلة بين ثلاثة موانئ للاستثمار فيها وهى السخنة وأبو قير والدخيلة.

وكانت إدارة الخط قد إلتقت مؤخرا وقبل شهور برئيس الوزراء لبحث تعظيم استثماراته بمصر خاصه وأنه انسحب منها منذ ٦سنوات عقب زيادة أسعار خدمات الموانئ المصريه بعد صدور القرار ين 488و800 عام 2016 المتعلقة برسوم الخدمات المؤداه بالموانئ ومقابلات حق الانتفاع بالإنشطة البحرية.

ويعد الخط الملاحى إيفر جرين سابع أكبر خط ملاحة يملك نحو 200 سفينة ويسيطر على 5,3% من حصة السوق العالمى.

ويمتلك الخط التايواني “إيفر جرين” واحد وعشرين سفينة بسعة تصل إلى 8500 حاوية مكافئة، والتي تم بناؤها في عام 2012، واليوم أعلنت عن أنها أصبحت في المرتبة السادسة عالميا بين مشغلي الخطوط الملاحية المنتظمة، كما أن لديها حاليًا سعة إجمالية تبلغ 1.51 مليون حاوية مكافئة، متجاوزةً ONE التي لديها حوالي 1.5 مليون حاوية مكافئة.

ويقع الخط الملاحي إيفرجرين بين عدد من الخطوط التايوانية، والتي منها خط Yang Ming Marine Transport وWan Hai Lines، حيث كانت إيفرجين الأفضل أداءً في الربع الأول من عام 2022، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 90% على أساس سنوي إلى 170.82 مليار دولار تايواني (5.98 مليار دولار أمريكي) وارتفع صافي الربح 160% من الربع الأول 2021 إلى 106.15 مليار دولار تايواني (3.72 مليار دولار أمريكي).

وخلال العام الماضي وفقا لتقارير ملاحية قامت الخطوط الملاحية العالمية بالاعتماد على سفن حديثة تزيد طاقتها عن 23.99 ألف حاوية مكافئة.

وتعد أكبر سفينة حاويات في العالم حاليا تابعة للخط الملاحي التايواني إيفرجرين وهي السفينة إيفر أس ”EVER ACE” والتي ترفع علم بنما بحجم يصل إلى 23.5 ألف حاوية، بطول يصل إلى 399.9 مترا وعرض 61.5 مترا وتم بنائها في 2021.