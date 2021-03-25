“إيفر جرين”: فاتورة تعويم وإصلاح السفينة الجانحة في قناة السويس تتحملها “الشركة المالكة”

أكدت شركة الشحن التايوانية العملاقة “إيفر جرين” المستأجرة لسفينة “إيفر جيفن” الجانحة في قناة السويس إن تكاليف التعويم والإصلاح ستتحملها الشركة المالكة.

وقالت الشركة في بيان نقلته رويترز: “بما أن السفينة مستأجرة، فإن المسؤولية عن المصاريف المتكبدة في عملية التعويم؛ ومسؤولية الطرف الثالث (ضد الغير) وتكلفة الإصلاح (إن وجدت) تتحملها الشركة المالكة”.

والشركة المالكة للسفينة هي اليابانية “شوي كيسن”، وقد قدمت صباح اليوم اعتذارا عن تسببها في “قدر كبير من القلق”.

ومنذ جنوحها في قناة السويس أمس الأول، تسبب سفينة الحاويات العملاقة “افر جيفن” في تعليق الحركة بالمجرى الملاحي الذي يعد ضمن الأهم عالميا.

من يعوض عن ماذا؟

وكانت مصادر في القطاع قالت لرويترز، إن شركة شوي كيسن وشركات التأمين على السفينة، تواجه مطالبات بتعويضات تبلغ ملايين الدولارات حتى إذا جرى تعويم السفينة سريعا.

وأوضحوا: “قد يواجهون مطالبات من هيئة قناة السويس بشأن خسارة الإيرادات، ومن السفن الأخرى التي تعطل مرورها”.

وقال راهول خانا، الرئيس العالمي للاستشارات المتعلقة بالمخاطر البحرية في شركة “أليانز”، إن قناة السويس قد تطالب أيضا بتعويضات عن “الأضرار التي لحقت بالمجرى الملاحي”.

وحسب المصادر: “من المرجح أن يطالب مالكو البضائع على متن السفينة وعلى السفن الأخرى العالقة في القناة بتعويضات من شركة التأمين على السفينة الجانحة، نتيجة الخسائر التي لحقت بالسلع القابلة للتلف أو عدم الالتزام بمواعيد التسليم”.

وقال توشياكي فوجيوارا، المسؤول في شوي كيسن لفرانس برس إن السفينة لديها بوليصة تأمين، لكنه لم يدل بتفاصيل.

وتقول مصادر تأمين إن سفن الحاويات بهذا الحجم مؤمنة على الأرجح ضد أضرار هيكلها والآلات التي تتراوح بين 100 و 140 مليون دولار.

وقال مصدران لرويترز إن السفينة مؤمن عليها في السوق اليابانية.