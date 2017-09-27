إيفر جرو: زيادة الشركات الأجنبية بمعرض صحاري الزراعي

الصاوي أحمدأكد محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة "إيفر جرو" -الراعية لمعرض صحاري الزراعي الدولي الثلاثون- أن المعرض يتميز بوجود عارضين أجانب بكثرة، ما يعطي زخمًا وقوة لمعرض العام الجاري.وأضاف الخشن، في تصريحات خاصة لجريدة "المال"، أن هناك إقبالًا في معرض صحاري الزراعي الدولي، ما يؤكد على قوة القط

الصاوي أحمد

أكد محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة “إيفر جرو” -الراعية لمعرض صحاري الزراعي الدولي الثلاثون- أن المعرض يتميز بوجود عارضين أجانب بكثرة، ما يعطي زخمًا وقوة لمعرض العام الجاري.

وأضاف الخشن، في تصريحات خاصة لجريدة “المال”، أن هناك إقبالًا في معرض صحاري الزراعي الدولي، ما يؤكد على قوة القطاع الزراعي المصري ومتانته وزيادة الفرص الاستثمارية فيه.

وأكد الخشن أن المعرض يعتبر فرصة جيدة للتعارف بين العارضين المحليين والشركات الأجنبية المنتجة لجميع مستلزمات القطاع الزراعي.



كانت فعاليات معرض صحاري الزراعي الدولي، بدأت اليوم الأربعاء وستستمر على مدار 3 أيام متتالية، في دورته الـ30 في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بحضور ما يزيد عن 650 شركة زراعية محلية ودولية، إضافة إلى الاحتفال بمرور 10 سنوات على أكبر شركة مصرية بصناعة الأسمدة المتخصصة “ايفرجرو”، برعاية وحضور كلا من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتورعبد المنعم البنا وزير الزراعة.

ويقام المعرض بحضور مجموعة من الوزراء والشخصيات الهامة، ويتم بحث تطوير آليات الزراعة المصرية خلال المعرض، وبحث كافه المشاكل التي تواجه المزارع وتواجه مستقبل الزراعة في مصر والوصول لسبل دعم وحل هذه المشكلات.