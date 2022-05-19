«إيفرجين» يحتل المرتبة السادسة عالميا بين خطوط الحاويات العالمية

قام الخط الملاحي إيفرجرين بزيادة حجم السفن الناقلة للحاويات وذلك من الفئة “L” لتبلغ عددها 30 سفينة، وبذلك يتفوق هذا الخط على نظيره الياباني “ONE” ليكون في المرتبة السادسة عالميا من حيث السعة.

ويمتلك الخط التايواني “إيفر جرين” واحد وعشرين سفينة بسعة تصل إلى 8500 حاوية مكافئة، والتي تم بناؤها في عام 2012، واليوم أعلنت عن أنها أصبحت في المرتبة السادسة عالميا بين مشغلي الخطوط الملاحية المنتظمة، كما أن لديها حاليًا سعة إجمالية تبلغ 1.51 مليون حاوية مكافئة، متجاوزةً ONE التي لديها حوالي 1.5 مليون حاوية مكافئة.

كما تمتلك شركة النقل التايوانية أيضًا ثاني أكبر دفتر طلبات، عند 630 ألف حاوية مكافئة، وذلك في الدرجة الثانية عالميا بعد أن أصبح يحتل الخط MSC السويسري نحو 1.4 مليون حاوية مكافئة.

وتمتلك إيفرجين سعة متزايد من سفن الحاويات، سواء المملوكة أو المستأجرة طويلة الأجل، حيث اشترت الشركة مؤخرا عددا من السفن المستعملة لتغطية حجم الطلبات الأخيرة.

ويقع الخط الملاحي إيفرجرين بين عدد من الخطوط التايوانية، والتي منها خط Yang Ming Marine Transport وWan Hai Lines، حيث كانت إيفرجين الأفضل أداءً في الربع الأول من عام 2022، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 90% على أساس سنوي إلى 170.82 مليار دولار تايواني (5.98 مليار دولار أمريكي) وارتفع صافي الربح 160% من الربع الأول 2021 إلى 106.15 مليار دولار تايواني (3.72 مليار دولار أمريكي).

وخلال العام الماضي وفقا لتقارير ملاحية قامت الخطوط الملاحية العالمية بالاعتماد على سفن حديثة تزيد طاقتها عن 23.99 ألف حاوية مكافئة.

وتعد أكبر سفينة حاويات في العالم حاليا تابعة للخط الملاحي التايواني إيفرجرين وهي السفينة إيفر أس ”EVER ACE” والتي ترفع علم بنما بحجم يصل إلى 23.5 ألف حاوية، بطول يصل إلى 399.9 مترا وعرض 61.5 مترا وتم بنائها في 2021.

وخلال أغسطس الماضي شهدت هيئة قناة السويس، عبور سفينة الحاويات العملاقة ”EVER ACE” فى أولى رحلاتها البحرية عبر قافلة الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد للقناة خلال رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى هولندا.