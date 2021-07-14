«إيفرجيت» تبحث عن مستثمر للمساهمة بـنحو 10% من رأسمالها

تبحث شركة إيفرجيت عن مستثمر للمساهمة بنسبة 10% فى هيكل ملكيتها الذى يضم «النصر» للتصدير والاستيراد، و«أوراسكوم» للاستثمار وبنوكًا محلية.

قال أشرف سعيد، العضو المنتدب لـ»النصر للتصدير والاستيراد»، إن شركته ستساهم بنسبة %20 فى هيكل ملكية «إيفرجيت»، الذى يقدر بنحو 10 ملايين دولار، بمشاركة بنوك محلية بحصة %20 أيضًا و%40 لـ«أوراسكوم للاستثمار» و%10 لمستثمر محلي، وجار البحث عن شريك للمساهمة بالنسبة المتبقية والبالغة %10.

وقال إن «إيفرجيت» ستقوم بدور الوساطة والخدمات اللوجستية فى منطقة غرب أفريقيا، باعتبارها من المناطق الواعدة، وستستفيد من الخدمات التى ستقدمها منصة جسور التى دشنتها شركة «النصر للتصدير»، للترويج للمنتجات المحلية فى 14 فرعًا تابعة لها.

وفى سياق متصل، قال «سعيد» إن شركته قررت تجميد كل العمليات التجارية التى كانت تقوم بها، باستثناء توريد الجمال الحية للسوق المحلية، والتفرغ بشكل كامل لمبادرة «جسور» التى أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أن شركته تلقت تعليمات واضحة من وزارة قطاع الأعمال العام بالتوقف عن إتمام أى عمليات تجارية كانت تقوم بها الفترة الماضية، مضيفًا أن الشركة فشلت فى نشاطها التقليدي، ولها مستحقات بقيمة 200 مليون جنيه لدى عملاء غير قادرة على تحصيلها.

من ناحية أخرى، كشف «سعيد» عن البدء فى الإجراءات الرسمية لفتح فرع جديد فى الصين، وتأجير مقر من إجمالى 6 أفرع، تضم دبى وفرنسا والسودان والكاميرون وغانا، سيتم افتتاحها سبتمبر المقبل يعقب ذلك افتتاح 8 أفرع أخرى.

وقال إن «القابضة للنقل» التى تتبعها «جسور» وفرت قرضًا بقيمة 30 مليون جنيه لتمويل خطة افتتاح الفروع الجديدة من إجمالى استثمارات بحوالى 100 مليون جنيه، على أن يتم استكمال باقى التمويل من الموارد الذاتية.