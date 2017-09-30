إيفرجرو: ضخ 9.5 مليار جنيه استثمارات جديدة

الصاوي أحمد – عمر سالمقال محمد الخشن، رئيس شركة "إيفرجرو"، إن الشركة المصرية تتفاوض مع الشركاء الأجانب على حصص كل منهم فى مشروع الأسمدة المتخصصة، التى تعتزم إقامته باستثمارات تصل 9.5 مليار جنيه، وسبق أن توصلت الشركة لاتفاق مع أخرى عالمية لإقامة مصنع للأسمدة المتخصصة. وأضاف الخشن، في ت

الصاوي أحمد – عمر سالم

قال محمد الخشن، رئيس شركة “إيفرجرو”، إن الشركة المصرية تتفاوض مع الشركاء الأجانب على حصص كل منهم فى مشروع الأسمدة المتخصصة، التى تعتزم إقامته باستثمارات تصل 9.5 مليار جنيه، وسبق أن توصلت الشركة لاتفاق مع أخرى عالمية لإقامة مصنع للأسمدة المتخصصة.



وأضاف الخشن، في تصريحات صحفية – اليوم السبت- أن الطاقة اﻹنتاجية لمشروع الأسمدة المتخصصة 1.8 مليون طن سنويًا، تتوزع بين 600 ألف طن أسمدة، و500 ألف طن ثنائى فوسفات الكالسيوم، و700 ألف طن حامض الكبريتيك، ومن المقرر بدء الإنتاج مطلع العام 2020.

وأضاف أن الشركة تعتزم ضخ 25% من الإنتاج فى السوق المحلية، و75% من الإنتاج للتصدير خاصة لدول شرق أفريقيا.

وقال الخشن إن المرحلة الثالثة من الاستثمارات فى مصر بلغت قيمتها 5.1 مليار جنيه، وتصدير منتجات إيفرجرو للسوق العربية والأجنبية بنسبة قابلة للزيادة خلال السنوات المقبلة من المتوقع لها أن تصل إلى 215 مليون دولار.



وتابع الخشن، فى تصريحات له: “نحن نبذل قصارى جهدنا، ونستهدف الوصول إلى تقديم أفضل ما يتطلبه السوق الزراعي وصولا لتحقيق أعلى النتائج، وتقوم إستراتيجية شركتنا على منافسة كبرى الشركات المحلية والعالمية بما يعود بالنفع علي المنتج الوطني، وصولا للحد من الاعتماد على الاستيراد الخارجي”.

جاء ذلك في ختام فعاليات المعرض الدولي صحاري 2017، واحتفلت شركة إيفرجرو -رائدة صناعة الأسمدة المتخصصة فى مصر- بمرور 10 سنوات على تواجدها بالسوق المصرية، و30 سنة على معرض صحاري الدولي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور المهندس محمد الخشن رئيس مجلس الإدارة، وأيمن نيل رئيس مجلس إدارة اكسبو، ومجموعة من القائمين على المعرض، الذي يضم ما يزيد عن 650 شركة زراعية محلية ودولية.

وشهد -الأربعاء الماضى- افتتاح المعرض بحضور وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا، ومجموعة من الخبراء والمتخصصين الشخصيات الهامة فى المجال الزراعى.

وأكد المهندس محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة ايفرجرو، أن معرض صحاري الدولي فى هذا العام شهد العديد من الإنجازات والتى تمثل نقلة نوعية فى عالم الزراعة بمصر، ويعد فرصة كبيرة لاكتساب خبرات جديدة تساهم فى رفع الوعي الثقافى، وإتاحة الفرص للتبادل التجاري فى مجال الزراعة والأسمدة.

وأوضح الخشن أن المعرض هذا العام شهد حجم إقبال يزيد عن 20 ألف زائر، بينما استقبل جناح ايفرجرو 14 ألف زائر بنسبة تزيد عن العام الماضي 5 آلاف زائر لأكثر من 650 شركة زراعية، تضم أكثر من دولة على مستوى العالم، برعاية شركة ايفرجرو.