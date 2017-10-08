إيفرجرو تستقر على تنفيذ مشروع الأسمدة المتخصصة في بني سويف

المال ـ خاص:قررت شركة إيفرجرو تنفيذ مشروعها الجديد لإنتاج الأسمدة المتخصصة فى منطقة الصناعات الثقيلة فى شرق بنى سويف بجوار الطريق الصحراوى الشرقى القاهرة - أسواق على مساحة 500 الف متر، بجملة استثمارات تبلغ نحو 9.5 مليار دولار.ومن المعروف أن الشركة بدأت التفاوض مع تحالف يضم شركتى «إيكوفوسن&

المال ـ خاص:

قررت شركة إيفرجرو تنفيذ مشروعها الجديد لإنتاج الأسمدة المتخصصة فى منطقة الصناعات الثقيلة فى شرق بنى سويف بجوار الطريق الصحراوى الشرقى القاهرة – أسواق على مساحة 500 الف متر، بجملة استثمارات تبلغ نحو 9.5 مليار دولار.

ومن المعروف أن الشركة بدأت التفاوض مع تحالف يضم شركتى «إيكوفوسن» من بلجيكا و«بوراليس» من النمسا لتحديد حصة كل منهما فى مشروع إنتاج الأسمدة المتخصصة لتفعيل الاتفاق المبرم فيما بينهم على التعاون الأستثمارى فى المشروع الجديد.

كشف محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة إيفرجرو، أن حصة شركته فى المشروع الجديد من المنتظر أن تصل لـ%25، وقال الخشن إنه جار السعى حاليا لاستخراج التراخيص المطلوبة لبدء إقامة البنية الأساسية الخاصة بالمشروع.

ويستهدف المشروع تصدير غالبية إنتاجه للدول الأفريقية وعلى رأسها كينيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوى، وتعتزم الشركة ضخ %25 من الإنتاج فى السوق المحلية، و%75 من الإنتاج للتصدير، وسيتم تمويله عبر الاتفاق المبرم مع الكيانات العالمية بحسب حصة كل منهم، وفقا لـ«الخشن».

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أعلنت عن مشروع جديد لإنتاج الأسمدة المتخصصة تنفذه شركة «إيفر جرو» مع عدد من الشركاء الأجانب على هامش افتتاح معرض صحارى الزراعى الدولى نهاية الشهر الماضى.

وستصل الطاقة اﻹنتاجية لمشروع الأسمدة المتخصصة الجديد إلى نحو 1.8 مليون طن سنويًّا، تتوزع بين 600 ألف طن أسمدة، و500 ألف ثنائى فوسفات الكالسيوم، و700 ألف حامض الكبريتيك، ومن المقرر بدء الإنتاج مطلع العام 2020.

وعلى صعيد صادرات الشركة من الأسمدة قال الخشن إنه تم تصدير 12 ألف طن أسمدة متنوعة – العام الجارى – لجنوب أفريقيا لأول مرة منذ مطلع العام، ومن المتوقع أن تصل لـ 20 ألف طن بنهاية العام.

وأضاف أن الدول الأفريقية بالكامل ستستحوذ على %25 من إجمالى صادرات الشركة للعام الجارى، موضحًا أن العام الحالى شهد تصدير50 % من المنتجات المتنوعة.

وتابع: نستهدف العام المقبل تصدير %75 من الإنتاج، موضحا أن العام الماضى شهد تصدير 40 ألف طن سلفات بوتاسيوم ومن المتوقع تصدير80 ألفًا بنهاية العام الجارى.

وقال «الخشن» إن المرحلة الثالثة من التوسعات التى قامت بها الشركة كاستثمارات جديدة بالسوق المحلية – انتهت مارس الماضى – وبلغت قيمتها 5.1 مليار جنيه.

وأوضح أنه عقب التوسعات ارتفعت معدلات الإنتاج لتصل إلى 400 ألف طن سلفات بوتاسيوم، و120 الف طن فوسفات كالسيوم، و40 الف طن حامض الفسفوريك و190 ألف طن كلوريد كالسيوم سنويًّا.

وأشار إلى أنه تم التوسع فى معدلات تصدير منتجات إيفر جرو للسوقين العربية والأجنبية لتصل قيمتها إلى 80 مليون دولار.

وقال إن مبيعات الشركة داخليًّا وخارجيًّا بلغت 3.5 مليار جنيه حتى الآن مقابل 2.4 مليار خلال العام الماضى.

وأرجع زيادة حجم الصادرات إلى ارتفاع إنتاجية الشركة من سلفات البوتاسيوم لـ200 ألف طن بدلا من 100 ألف العام الماضى، متوقعا أن تصل مبيعات الشركة فى السوقين المحلية والخارجية خلال العام المقبل لـ5 مليارات جنيه.

وقال «الخشن» إن شركته تستهدف إنتاج أفضل ما تتطلبه السوق الزراعية لتحقيق أعلى النتائج، وتقوم إستراتيجية «إيفر جرو» على منافسة كبرى الشركات المحلية والعالمية بما يعود بالنفع على المنتج المحلى عبر الحد من الاعتماد على الاستيراد.

وكانت شركة ايفرجرو الرائدة فى صناعة الاسمدة المتخصصة فى مصر قد احتفلت بمرور 10 سنوات على تواجدها بالسوق المصرية و 30 سنة على معرض صحارى الدولى بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر الشهر الماضى، بحضور المهندس محمد الخشن رئيس مجلس الإدارة وأيمن نيل، رئيس مجلس إدارة اكسبو، ومجموعة من القائمين على معرض صحارى الدولى الذى يضم ما يزيد على 650 شركة زراعية محلية ودولية.

وأكد الخشن، فى تصريحات سابقة، أن معرض صحارى الدولى فى هذا العام شهد العديد من الانجازات والتى تمثل نقلة نوعية فى عالم الزراعة بمصر، وهو ما نتوقعه دائما من معرض بحجم صحارى والذى تستضيفه مصر سنويا ويعد فرصة كبيرة لاكتساب خبرات جديدة تساهم فى رفع الوعى الثقافى واتاحة الفرص للتبادل التجارى فى مجال الزراعة والأسمدة.

وأوضح الخشن أن المعرض هذا العام شهد حجم إقبال يزيد على 20 ألف زائر، بينما استقبل جناح ايفرجرو 14 ألفًا بنسبة زيادة 5 آلاف زائر مقارنة العام الماضى لأكثر من 650 شركة زراعية تضم أكثر من دولة على مستوى العالم برعاية شركة إيفرجرو.