إيفرتون يضم النيجيري أونيكورو ويعيره إلى أندرلخت

وبعد موسم رائع في الدوري البلجيكي، حيث سجل 22 هدفًا في 38 مباراة، ذكرت تقارير أن هناك عدة أندية ترغب في ضم «أونيكورو»، أبرزها نادي أرسنال.

وقالت عدة وسائل إعلام إن «أونيكورو» وافق على بنود التعاقد الشخصية وخضع لفحص طبي في إيفرتون، الإثنين، لكن دون الكشف عن أي تفاصيل مالية.

وسيصبح «أونيكورو»، الذي خاض مباراة دولية واحدة مع نيجيريا، ثالث صفقات إيفرتون خلال الصيف الحالي حتى الأن، بعد الإنجليزي جوردان بيكفورد، حارس سندرلاند، والهولندي دافي كلاسن، لاعب وسط أياكس الهولندي.

وذكرت تقارير أيضًا أن إيفرتون يرغب في ضم ساندرو راميريز، مهاجم منتخب إسبانيا «تحت 21 عامًا».

وارتبط «راميريز»، 21 عامًا، بالانتقال إلى إيفرتون، لتعويض البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي أعلن رغبته في الرحيل عن «التوفيز» خلال الصيف الحالي.

وتألق «راميريز» بشكل لافت مع نادي مالاجا الإسباني خلال الموسم المنصرم، حيث شارك في 31 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالهم 16 هدف وصنع 5 أخريين لزملاءه.

ومن المتوقع ألا يكلف التعاقد مع «راميريز» خزينة إيفرتون الكثير، حيث يملك اللاعب شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 6 مليون يورو فقط.