إيفرتون يخطف تعادلا قاتلا من ساوثهامبتون 1-1 بالدوري الإنجليزي

وكالات:خطف إيفرتون تعادلا قاتلا من ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على ملعب «جوديسون بارك»، في إطار الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.تقدم ساوثهامبتون بهدف في الدقيقة 56 عبر لاعبه ناثان ريدموند، قبل أن يسجل توم ديفيس هد

وكالات:

خطف إيفرتون تعادلا قاتلا من ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على ملعب «جوديسون بارك»، في إطار الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم ساوثهامبتون بهدف في الدقيقة 56 عبر لاعبه ناثان ريدموند، قبل أن يسجل توم ديفيس هدفا في الوقت القاتل لإيفرتون في الدقيقة 95 .

التعادل عقد مهمة ساوثهامبتون في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما ارتفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس عشر، ليظل داخل منطقة الصراع لتفادي الهبوط مع فريقي «وست بروميتش ألبيون، وسوانزي سيتي»، مع تبقي مباراتين له على نهاية المسابقة، كما رفع إيفرتون رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثامن.