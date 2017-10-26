إيفرتون تحت قيادة أنسورث يسقط أمام تشيلسي في كأس الرابطة

وكالات: منحت ضربة رأس من أنطونيو روديغر في الدقيقة 26 إضافة لهدف قبل النهاية بواسطة ويليان تشيلسي الفوز 2-1 على إيفرتون ليحجز مكانه في دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم. وقدم إيفرتون، الذي يخوض أول مباراة تحت قيادة…

وكالات:

منحت ضربة رأس من أنطونيو روديغر في الدقيقة 26 إضافة لهدف قبل النهاية بواسطة ويليان تشيلسي الفوز 2-1 على إيفرتون ليحجز مكانه في دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم.

وقدم إيفرتون، الذي يخوض أول مباراة تحت قيادة المدرب المؤقت ديفيد أنسورث عقب إقالة رونالد كومان، أداء أفضل لكن هذا لم يكن كافيا لإيقاف النادي اللندني.

وبعد ركلة ركنية قصيرة، أرسل تشارلي موسوندا تمريرة عرضية فيعمق منطقة الجزاء ليرتقي لها روديغر ويضعها برأسه في شباك جوردان بيكفورد حارس إيفرتون.

وأجرى كلا الفريقين عدة تغييرات على التشكيلة التي ظهرت في الدوري الممتاز مطلع هذا الأسبوع وبينما استطاع إيفرتون القيام بالضغط بشكل جيد في الشوط الثاني فإنه فشل في شق طريقه نحو المرمى.

وضاعفت تسديدة منخفضة من ويليان اصطدمت بالقائم قبل أن تسكن الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع الغلة لفريق المدرب أنطونيو كونتي على الرغم من أن دومينيك كالفيرت-ليوين رد بسرعة وأنهى هجمة جيدة في الشباك ليسجل هدف حفظ ماء الوجه لإيفرتون.

وسيلتقي توتنهام هوتسبير مع وست هام يونايتد في لقاء يقام لاحقا.