«إيفا فارما» وجامعة القاهرة ينظمان دورة مناظير الجهاز الهضمي للأطباء

أحمد صبرى نظمت شركة "إيفا فارما" للأدوية بالتعاون مع جامعة القاهرة، دوره تدريبية للأطباء حول كيفية استخدام المناظير الطبية فى تشخيص أمراض الجهاز الهضمى، وحاضر فى الدورة نخبة من أساتذة جلمعة القاهرة على رأسهم د. أيمن يسرى أستاذ ورئيس قسم الجهاز الهضمى بالجامعة، ود. هشام المخزنجى أستاذ الجهاز ا

أحمد صبرى

نظمت شركة “إيفا فارما” للأدوية بالتعاون مع جامعة القاهرة، دوره تدريبية للأطباء حول كيفية استخدام المناظير الطبية فى تشخيص أمراض الجهاز الهضمى، وحاضر فى الدورة نخبة من أساتذة جلمعة القاهرة على رأسهم د. أيمن يسرى أستاذ ورئيس قسم الجهاز الهضمى بالجامعة، ود. هشام المخزنجى أستاذ الجهاز الهضمي، و د. أحمد خيري أستاذ الجهاز الهضمي.

وقال د. كيرلس مجدى مدير تسويق بشركة “إيفا فارما” للأدوية، إن الشركة تتجه فى الوقت الحالى للاهتمام ببرامج التعليم المستمر للأطباء، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يستفيد منه حوالى 60 طبيبًا على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الطبيب يتدرب خلال 40 ساعة تدريبية على مدار 5 أسابيع على كيفية استخدام المناظير الطبية فى تشخيص أمراض الجهاز الهضمى.

وقال د. هشام المخزنجي أستاذ الجهاز الهضمى، إن المتدرب يحصل على شهادة معتمدة من الجامعة لاجتيازه فترة التدريب الكاملة، مشيرًا إلى أن التدريب بيتم على استخدام المناظير على الدمى الطبية ومرضى حقيقيين مما يضمن كفاءة البرنامج التدريبى.