«إيفا فارما» للأدوية تحقق مبيعات بقيمة 2.9 مليار جنيه في 2021

حققت شركة إيفا فارما للأدوية مبيعات بقيمة 2.9 مليار جنيه خلال عام 2021، في السوق المصرية.

وكشف الدكتور رياض أرمانيوس العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، أنه يتم حاليا إجراء المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح المصري لفيروس كورونا «إيجي فاكس».

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة على هامش زيارة وفد لجنة الصحة لمصانعها بالسادس من أكتوبر، إنه ينم إجراء المرحلة الأولى من التجارب فى القصر العيني وفى حالة نجاح المراحل الثلاثة من التجارب فمن المتوقع أن يتم طرحه قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أرمانيوس أنه تم التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي متمثلة في مركز البحوث الزراعية معهد بحوث الأمصال واللقاحات، منوها بأن الدراسات ما قبل الإكلينيكية للقاح تضمنت 6 تقارير كاملة تم تقديمها للجنة العلمية، بينها نتائج أمان اللقاح، وفعاليته على فئران التجارب، والقرود.

وأكد أنه سيتم إنتاج اللقاح وفق أعلى معايير علمية، ووفق الاشتراطات الخاصة بالتصنيع الجيد للقاحات، ومعايير منظمة الصحة العالمية، ووكالة الدواء والغذاء الأمريكية FDA، ليكون أول لقاح مصري 100%.

وأشار إلى أن تصنيع لقاح ايجي فاكس المصري سيكفي الاحتياج المحلي والتصدير لدول العالم وعملت التجارب على 18 شهرا عليه ومازالت مستمرة، مؤكدا أن قانون التجارب الإكلينيكية فتح امكانية للبحث العلمي غير مسبوقة.

قال يونان الخنجري، مدير التطوير بشركة إيفا فارما إنه يجرى مفاوضات مع الحكومة السعودية للحصول على رخصة أرض لإنشاء مصنع أدوية.

وأضاف أنَّ الشركة تتفاوض مع الحكومة السعودية للحصول علي مساحة 40 ألف متر، مشيرًا إلى أنَّ الشركة تستهدف ضخ استثمارات في ذلك المصنع بحوالي 30 مليون دولار.

وأعلنت الشركة ضم 3 خطوط إنتاج جديدة في مصنع السادس من أكتوبر بقيمة استثمارات تصل إلي 120 مليون جنيه.

ولفتت إلي أن هذه الخطوط سوف تنتج كبسولات الرخوة، خاصة أن عدد المصانع التي تنتجها قليل جدًا في السوق المصرية

وأنشأت إيفا فارما مصنعين خلال السنوات الماضية في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان بحجم استثمارات تخطى الـ 300 مليون جنيه.