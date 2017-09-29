إيفا فارما : لدينا 270 صنفًا دوائيًّا تحت التسجيل

أحمد صبرىقال الدكتور رياض أرامنيوس، العضو المنتدب لمجموعة إيفا فارما للأدوية، إن الشركة لديها 270 صنفًا دوائيًّا تحت التسجيل، وتنتظر موافقة وزارة الصحة لطرحها محليًّا.وأضاف أرامنيوس، فى كلمته بالمؤتمر العلمي للقلب، أن الشركة افتتحت بداية العام الحالى مركزين للأبحاث الدوائية: الأول بمصر، والثان

أحمد صبرى

قال الدكتور رياض أرامنيوس، العضو المنتدب لمجموعة إيفا فارما للأدوية، إن الشركة لديها 270 صنفًا دوائيًّا تحت التسجيل، وتنتظر موافقة وزارة الصحة لطرحها محليًّا.





وأضاف أرامنيوس، فى كلمته بالمؤتمر العلمي للقلب، أن الشركة افتتحت بداية العام الحالى مركزين للأبحاث الدوائية: الأول بمصر، والثانى بالمجر، حيث تعمل فيه على تطوير بعض الأدوية، إضافة إلى افتتاح المصنع الثالث لها بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد أن الشركة تصدِّر منتجاتها لـ32 دولة، مشيرًا إلى أن هناك 25 عقّارًا جديدًا طرحتها العام الحالى، منوهًا بأن الشركة رفعت عدد العاملين بالشركة لأكثر من 2800 صيدلي وموظف.