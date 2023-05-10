«إيفا فارما»: توفير أدوية هشاشة العظام والتهاب المفاصل بجودة عالمية

أكد الدكتور جورج ماهر، مدير عام «إيفا فارما» حرص الشركة على توفير أفضل علاجات هشاشة العظام والتهاب وخشونة المفاصل للمرضى في مصر والشرق الأوسط وأكثر من 40 دولة على مستوى العالم تعمل خلالها.

وأوضح أن التصنيع يتم باستخدام معايير عالمية ليخرج المنتج المصري، مطابقًا لأفضل معايير التصنيع وباستخدام أحدث طرق مراقبة الجودة تحت إشراف هيئة الدواء المصرية.

وأضاف أن «إيفا فارما» تزيد من مخصصات البحث العلمي، لتقديم كل ما هو جديد لمرضى هشاشة وخشونة العظام، لافتًا إلى عمل الشركة على توعية المواطنين بأمراض العظام ومضاعفاتها، مثل حملة «وقفتك بأمان» لتوعية المريض بأهمية الاستمرار على العلاج من أجل صحة أفضل، وذلك حسب الإرشادات الطبية.

إشادة مؤتمر المؤسسة الدولية لهشاشة العظام بالأدوية المصرية

جاء ذلك بعد أشاد مؤتمر المؤسسة الدولية لهشاشة العظام ESCEO-IOF 2023، والجمعية الأوربية للجوانب الإكلينيكية والاقتصادية لهشاشة العظام وخشونة المفاصل، المنعقد مؤخرًا في مدينة برشلونة الإسبانية بالعلاجات المصرية الحديثة المُعالجة لهشاشة العظام وخشونة المفاصل إذ عرضت شركة إيفا فارما منتجاتها الحديثة والتي تتضمن أحدث ما وصل إليه العلم في هذا المجال.

وتُعتبر شركة إيفا فارما، الشركة المصرية الوحيدة المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر إذ شارك أكثر من 7 آلاف طبيب وطبيبة، من تخصصات جراحة العظام، والروماتيزم، بالإضافة لعدد كبير من المشاركين عبر المنصات الافتراضية للمؤتمر.

وتناولت جلسات المؤتمر مناقشة أهم وأحدث الموضوعات والأبحاث الطبية، والجديد في أسباب مرض هشاشة العظام وكيفية الوقاية منذ الصغر بجانب مرض خشونة والتهاب المفاصل وطرق العناية الدوائية وغير الدوائية لصحة أفضل.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، عقدت الجمعية الإفريقية لصحة العظام، جلسة حول تحديات تشخيص وعلاج هشاشة العظام، كما عقدت الأكاديمية المصرية لصحة العظام جلسة علمية بعنوان الخبرة المصرية في مجال خدمة ما بعد الكسور.

كما تم عرض العديد من الأبحاث المشارك فيها الجانب المصري في مجال صحة العظام بمشاركة كلا من الدكتور ياسر الميدانى أستاذ الروماتيزم والتأهيل بجامعة كاتنبرى كريست شيرش بانجلترا والدكتور محمد حسن أبوزيد أستاذ مساعد الروماتيزم والتأهيل جامعة طنطا والدكتورة سوسن ميلادى والدكتورة ياسمين مخلوف من تونس.

كما عقدت الأكاديمية المصرية لصحة العظام جلسة علمية بعنوان الخبرة المصرية فى مجال خدمة ما بعد الكسور بمشاركة الدكتور ياسر الميدانى رئيس الأكاديمية والدكتورة نجلاء جاد الله استاذ الروماتيزم والتأهيل جامعة عين شمس.

نمو مبيعات إيفا فارما بنسبة 34.5%

سجلت شركة «إيفا فارما» للأدوية مبيعات بقيمة 3.9 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 2.9 مليار في 2021، بنسبة نمو 34.5%، في سوق الدواء المصرية، عبر مبيعات الصيدليات والمخازن.

قال الدكتور رياض أرمانيوس العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، إن شركته تركز على الرعاية الصحية للمريض المصري وتوفير الاحتياجات المحلية من الأدوية المختلفة، مضيفًا أن خطوط الإنتاج حاصلة على الاعتمادات المطلوبة من الاتحاد الأوروبي وعدد من البلدان حول العالم، وهو ما يذلل أية عقبات للتصدير.