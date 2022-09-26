«إيفا فارما» تنظم فعاليات علمية وتدريبية بمناسبة اليوم العالمي للصيدلي

أطلقت «إيفا فارما» إحدى شركات الأدوية المصرية، عددًا من الفعاليات لخدمة ودعم العاملين في القطاع الصيدلي. بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للصيدلي، والذي يوافق ٢٥ سبتمبر من كل عام.

وأكد الدكتور أحمد عليوة، مدير العلاقات العامة بشركة «إيفا فارما»، على اهتمام الشركة بإبراز دور الصيدلي في الخدمة الطبية، خاصة في ظل اهتمام الدولة بتوطين العلم وتطبيقاته.

وأضاف أن الشركة تعاونت مع عدة جهات لتنظيم أنشطة مختلفة بمناسبة اليوم العالمي للصيدلي، منها رعاية فعاليات الحفل الختامي لمبادرة الرعاية الصيدلية – ممارسات دوائية متميزة- ١٠٠ مشروع تطويري وهي منحة مجانية من هيئة الدواء لصيادلة مصر بلغ عدد المتدربين فيها قرابة ٣٧٠٠ صيدلي من جهات مختلفة ومن العاملين بالمستشفيات التابعة لعدد من الهيئات والقطاعات الصحية بالدولة.

وأكد حرص «إيفا فارما» على التعاون مع هيئة الدواء المصرية، إيمانًا بدور الهيئة وما قدمته من جهد ساهم في تسريع عمليتي توطين وتعميق توطين صناعة الدواء في مصر، والمساهمة في تقديم الدعم الفني لشركاء الصناعة.

وأشار إلى استمرار التعاون مع المؤسسات الحكومية العاملة في القطاع الصحي، وتنفيذ برامج تدريبية طموحة للنهوض بمستوى الصيدلي المصري، وتوفير الأدوات والمهارات المتطورة التي تساهم في حصول المواطن المصري على دواء آمن وفعال.

وفي السياق ذاته، قال «عليوة» إن الشركة عقدت اليوم، الاثنين، جلسة علمية «ويبينار»، حاضر فيها د.محمد اليماني أستاذ الفارماكولوجي بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، بمشاركة عدد من الطلبة وحديثي التخرج، ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تقدمها «إيفا فارما» في المجالات المختلفة لاكتساب خبرات العمل.

وأوضح «عليوة» أنه تم استحداث دورات تدريبية في اقتصاديات الصحة، للتعريف بأطر السياسات الصحية ودورها في تطوير المنظومة الصحية، وكيفية اختيار الدواء المناسب بناءً على مدى فاعليته وكفاءته العلاجية والاقتصادية.

وأشار إلى تنظيم عدة زيارات للطلبة والصيادلة لمصانع إيفا فارما بالهرم وأكتوبر، الحائزة على موافقات عالمية، وشرح أحدث طرق تصنيع الدواء، مع تشجيع الصيادلة على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة مجالاتهم المختلفة وتوضيح دورهم المؤثر في المجتمع.