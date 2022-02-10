اقتصاد وأسواق

«إيفا فارما» تفتتح أحدث خطوط إنتاج المضادات الحيوية بمصر

التكنولوجيا التي يعمل بها هذا الخط تعتبر أحدث التكنولوجيات الألمانية العاملة في هذا المجال
عمر سالم 12:59 ص, الجمعة, 11 فبراير 22 12:59 ص, الجمعة, 11 فبراير 22

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شهد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، يرافقه عدد من أعضاء اللجنة، افتتاح خط الإنتاج الحديث المُصنع للمُضادات الحيوية داخل المُجمع الصناعي لشركة إيفا فارما العاملة بمجال صناعة الدواء في مصر وأكثر من 40 دولة حول العالم بمدينة 6 أكتوبر.

واستمع رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لشرح الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، حول جهود الشركة في توطين الصناعات الحديثة.

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صورة من المؤتمر

وأضاف أن الخط يأتي بما يتوافق مع معايير الثورة الصناعية الرابعة، والتي تتيح أفضل جودة للصناعات الدوائية المختلفة، في أسرع وقت، وهو ما يتوافق مع جهود الدولة المصرية لتوطين الصناعات الدوائية.

وقال أرمانيوس خلال استقبال أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن خط الإنتاج الحديث للمضادات الحيوية يعمل بشكل مميكن بالكامل، دون أي تدخل لعنصر بشري، مع العمل على التعبئة والتغليف بشكل إلكتروني بالكامل، ما يضمن أن الدواء يتوافق مع المعايير القياسية المُراد تصنيع الدواء منها.

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وأضاف العضو المنتدب لشركة إيفا فارما أن التكنولوجيا التي يعمل بها هذا الخط تعتبر أحدث التكنولوجيات الألمانية العاملة في هذا المجال، والتي تُصنف باعتبارها أكثر تكنولوجيا متقدمة بمجال الصناعات الدوائية.

وقال إن «إيفا» ستطرح في الفترة المقبلة العديد من المُضادات التي سينتجها هذا الخط، ما سيوفر احتياجات المرضى منها، وتوطين صناعة دوائية بأعلى معايير الجودة العالمية وبسعر مناسب، بدلاً من اللجوء إلى المنتج المستورد أو المُهرب من خارج البلاد في بعض الحالات.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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