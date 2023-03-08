«إيفا فارما» تطلق مبادرة فحص مرضى السكري بالمجان في 22 محافظة

أطلقت

«إيفا فارما» حملة «خلي سكرك مظبوط.. وقضي رمضان مبسوط»، بمشاركة 180 طبيب وطبيبة من المتخصصين في علاج مرض السكري في 22 محافظة من مختلف محافظات الجمهورية، عبر إجراء الكشف الطبي والفحوصات بالمجان لمرضى السكري، بهدف المحافظة على مستويات جيدة من السكر في الدم، بما يساعد المريض على صوم شهر رمضان المُعظم دون التأثير سلبًا على صحته العامة.

وتُنظم الحملة على مدار 3 أيام، تحت رعاية شركة إيفا فارما.

وأكدت الدكتورة شريهان حميدة، استشاري الباطنة والسكر والغدد الصماء، أهمية حملة «خلي سكرك مظبوط.. وقضي رمضان مبسوط»، موضحة أن تلك المبادرة تتضمن «زيارة ما قبل رمضان»، والتي يحتاج المريض أن يجريها قبل «شهر الصوم» بمدة تتراوح بين شهر و3 أسابيع، حتى يستطيع أن يُعدل علاجه ليتواكب مع ظروف الصيام، و«ضبط مستوى السكر في الدم» بأفضل صورة ممكنة للصوم.

المبادرة تتضمن مساعدة غير القادرين على الكشف والفحوصات المجانية

وأضافت استشاري الباطنة والسكر والغدد الصماء، في تصريحات صحفية، أن المبادرة تتضمن مساعدة غير القادرين على الكشف والفحوصات المجانية، للاطمئنان على أنفسهم، دون أعباء مادية إضافية، لافتة إلى أن المبادرة تطمئن على الحالة الصحية للمرضى، ومتابعة التحاليل والفحوصات والعلاجات، وتحديد النصائح والتدخلات الطبية التي يجب اتباعها خلال شهر رمضان.

وافقها الرأي الدكتور علي سلومة، استشاري أمراض الباطنة والسكر، مؤكدًا أهمية مبادرة «خلي سكرك مظبوط.. وقضي رمضان مبسوط» هي تضافر للجهود بين الكوادر الطبية المصرية، وشركة القطاع الخاص الوطنية الممولة للحملة.

وعن مرضى السكري الذين يستطيعون الصوم، قال الدكتور علي سلومة، إن غالبية مرضى السكري يستطيعون الصوم إلا في حالة وجود مضاعفات أو خطر عليهم، وهو ما يحدده الطبيب المُعالج في «زيارة ما قبل رمضان».

مرضى السكري يجب ألا يتناولوا كميات كبيرة عقب آذان المغرب مباشرة

وأضاف استشاري أمراض الباطنة والسكر، أن مرضى السكري يجب ألا يتناولوا كميات كبيرة عقب آذان المغرب مباشرة، ولكن أخذ كميات بسيطة، ثم صلاة المغرب، ثم أخذ كمية بسيطة، ثم صلاة العشاء، وصولاً لتناول الوجبة الأساسية لهم عقب الصلاة، مع أهمية أن ينتظموا في العلاجات.

وأكد الدكتور إبرام مجدي، مدير تسويق في شركة إيفا فارما الراعية للحملة، أهمية دور الشركات الوطنية الرائدة في دعم المجتمع المصري، في إطار مسئولياتها المجتمعية، مشيرًا إلى أن شركة إيفا فارما مستمرة في دعم المريض المصري على كافة الأصعدة، ومن بينها حملة «خلي سكرك مظبوط.. وقضي رمضان مبسوط».