إيفا فارما تطلق عقارًا للضعف الجنسى عند الرجال

أحمد صبرىأطلقت شركة إيفا فارما عقارا جديدا لضعف الانتصاب يعد الأول من نوعه الذى تنتجه شركة محلية بسعر يلائم المريض المصرى. كشف ذلك الدكتور مايكل نبيل مدير الأبحاث والتطوير بالشركة خلال مؤتمر صحفي للشركة، وأوضح أن العقار عبارة عن اقراص صنعت بأحدث تقنيات التصنيع الدوائي التي تجعلة يمتص بالفم

أحمد صبرى

أطلقت شركة إيفا فارما عقارا جديدا لضعف الانتصاب يعد الأول من نوعه الذى تنتجه شركة محلية بسعر يلائم المريض المصرى.

كشف ذلك الدكتور مايكل نبيل مدير الأبحاث والتطوير بالشركة خلال مؤتمر صحفي للشركة، وأوضح أن العقار عبارة عن اقراص صنعت بأحدث تقنيات التصنيع الدوائي التي تجعلة يمتص بالفم سريعا خلال 30 ثانية ليصل الي الدم سريعا، مما يتيح للاقراص إعطاء مفعول مضاعف بتركيز أقل ويبدأ مفعولها خلال 15 دقيقة فقط بالمقارنة بالأقراص الاخري التي يتم بلعها بالماء ويحصل المريض على انتصاب بعد ساعة على الأقل.

وأضاف أن الفريق البحثي بمركز الدكتور منير أرمانيوس للبحوث (MARC) طور عقار باوريكتا والتي تحتوي علي مادة أيدروكلوريد الفاردينافيل إلي شكل صيدلي آخر وهو أقراص سريعة التفتت بالفم مصنعة بتكنولوجيا ODT وذلك بعد تحديد صفات متطورة من المادة الفعالة التى يتم فحص خواصها الفيزيائية بأحدث الأجهزة المعملية.

وأكد ان المادة الفعالة المطورة تمتاز بمعدل ذوبان اعلي بهدف مضاعفة معدلات الاتاحة الحيوية للشكل الصيدلي ODT مقارنة بالأقراص التي يتم بلعها ، ويفسر ذلك نتيجة لذوبان وامتصاص جزء من المادة الفعالة المطورة بالفم ومن ثم تفادي مسار العمليات الآيضية المعروفة، بالاضافة الي استخدام أحدث الخامات الأوروبية المنشأ في الأقراص والتي تم تركيبها بتكنولوجيا الدمج Co-processing، مما أدى الى طفرة في صفات القرص من حيث الذوبان والصلابة.