«إيفا فارما» تشارك في فعاليات مؤتمر الجمعية الأوروبية لدراسة السكر

شاركت إيفا فارما الشركة المتخصصة في مجال صناعة الأدوية، في فعاليات الدورة الـ58 لمؤتمر الجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكر “ESAD” الذي عقد في ستوكهولم- السويد، خلال الفترة من 19 – 23 من سبتمبر الجاري.

حضر دورة هذا العام من المؤتمر أكثر من 15 ألف طبيب من المهتمين بالسكري وعلاجه من كل دول العالم، بجانب من قاموا بالتسجيل والمشاركة عبر المنصات الافتراضية للمؤتمر، وهو ما يعكس أهمية المؤتمر في مجال الابحاث الطبية الخاصة بمرض السكر لكل من الأطباء وشركات الأدوية على حد سواء، لتقديم أحدث الأبحاث والدراسات والعقاقير وفعاليتها ومناقشتها والتواصل بشأنها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

وتناولت جلسات المؤتمر لمناقشة أهم وأحدث الموضوعات والأبحاث الطبية، والجديد في علاج السكر ومضاعفاته، وعلاقة السكر بأمراض الكبد والكلى، وتأثير السكر على القدمين وكيفية الوقاية من أمراض القدم السكري، والعلاقة بين السكر وأمراض القلب وضغط الدم، وطرق العناية بمرضى السكر والحد من المضاعفات المصاحبة له.

وأشاد السفير أحمد عادل صبحي، سفير مصر في مملكة السويد وجمهورية لاتفيا، بالمشاركة المصرية الأولى لشركة مصرية رائدة بمجال المستحضرات الدوائية، وعرضها لأدوية مُصنعة في مصر بأعلى درجات الجودة العالمية، وهو ما لاقي إشادة من الخبراء والأساتذة المشاركين في فعاليات المؤتمر الأوروبي لأمراض السكر، المُنعقد في «ستوكهولم».

توطين صناعة الأدوية لتلبية احتياجات المريض المصري

وأضاف «صبحي»، في تصريحات له على هامش زيارته لجناح «إيفا» في «المعرض»، أن توطين صناعة الأدوية لمصر لتلبية احتياجات المريض المصري، والتصدير للخارج، يتواكب مع توجهات «الجمهورية الجديدة»، التي تهدف لتحقيق «الأمن الصحي» للمواطن المصري، وأن تصبح مصر من بين أكبر 30 اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.

من جانبه، أكد الدكتور جورج ماهر، مدير عام بشركة إيفا فارما، حرص الشركة على توفير أفضل علاجات السكر ومضاعفاته للمرضى في مصر وأكثر من 40 دولة على مستوى العالم تعمل خلالها.

وأضاف أن شركته تكثف جهودها في مجال البحث العلمي، وتقديم كل ما هو جديد لمرضى السكر وكافة المرضى.

وأشار إلى رعاية “إيفا فارما” لحملات توعية المواطنين بمرض السكري، ومضاعفاته، مثل حملة «سكرك مظبوط» لتوعية المريض بأهمية الاستمرار على العلاج للحفاظ على مستوى السكر مضبوط حسب الإرشادات الطبية، وكذلك الحملة القومية للتوعية بمرض التهاب الأعصاب الطرفية “إحساسك نعمة” التي تعمل على توعية المرضى بهذا المرض، الذي قد يصل مضاعفاته للإصابة بالقدم السكري، والبتر.