«إيفا فارما» تستثمر في مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بداية من سبتمبر 2023

كشفت

«إيفا فارما» عن إنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، موضحة بداية الدراسة من شهر سبتمبر 2023.

وقال مصدر مطلع بشركة إيفا فارما إن المشروع يتم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «المال»، أن المدرسة ستضم تخصصين الأول: تطوير البرمجيات، الثاني: تشغيل وصيانة الآلات.

وثمن الدكتور رياض أرمانيوس رئيس مجلس إداره شركه حورس للصناعات الدوائيه، والعضو المنتدب لشركة إيفا فارما، العمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين وإحداث نقلة نوعية في مصر، مؤكدا أن الجميع يأمل في هذا التوقيت إيجاد حل لكل المشكلات التي تواجه المستثمرين.

وأشار أرمانيوس، في تصريحات سابقة، إلى ضرورة الاستفادة من تجربة دولتي الصين وفيتنام، موضحا أن فيتام تُصّنع منتج صناعي بقيمة 400 مليار دولار، وفيها مُصّنع معين مثل سامسونج والذي ساعدهم على النقلة النوعية في تقدمهم، بالإضافة إلى عمل تجربة ما يعرف بالوزارة العليا وقامت بدراسة احتياجات المستثمر الجاد ومساعدته والأهم هو النظر إلى احتياجاته ووضع خارطة عمل ومحددات وتابعت تذليل العقبات.

وأضاف أنَّ الشركة تتفاوض مع الحكومة السعودية للحصول علي مساحة 40 ألف متر، مشيرًا إلى أنَّ الشركة تستهدف ضخ استثمارات في ذلك المصنع بحوالي 30 مليون دولار.

وأعلنت الشركة ضم 3 خطوط إنتاج جديدة في مصنع السادس من أكتوبر بقيمة استثمارات تصل إلي 120 مليون جنيه.

ولفتت إلي أن هذه الخطوط سوف تنتج كبسولات الرخوة، خاصة أن عدد المصانع التي تنتجها قليل جدًا في السوق المصرية.