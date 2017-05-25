إيفا فارما ترفع عدد مستحضراتها الجنسية لـ3

المال- خاص كشف الدكتور إبرام وجيه، مدير التسويق بشركة إيفا فارما للأدوية، عن طرحهم أحدث مستحضر لعلاج ضعف الانتصاب، ليصل عدد المستحضرات التى تصنعها الشركة فى مجال المنشطات الجنسية لـ3عقاقير. وأوضح وجيه، فى بيان للشركة، أن المادة الفعّالة فى المستحضر الجديد هى "تادالافيل"، حيث إنها تجعل العقّار خا

المال- خاص

كشف الدكتور إبرام وجيه، مدير التسويق بشركة إيفا فارما للأدوية، عن طرحهم أحدث مستحضر لعلاج ضعف الانتصاب، ليصل عدد المستحضرات التى تصنعها الشركة فى مجال المنشطات الجنسية لـ3عقاقير.





وأوضح وجيه، فى بيان للشركة، أن المادة الفعّالة فى المستحضر الجديد هى “تادالافيل”، حيث إنها تجعل العقّار خاليًا من الأعراض الجانبية التي تسببها المستحضرات الأخرى، مثل الصداع والزغللة واحمرار الوجه.

وأضاف أن المستحضر من الجيل الأحدث من أدوية علاج ضعف الانتصاب، حيث إنه يعمل بعد نصف ساعة فقط، ويستمر مفعوله في الجسم لمدة 36 ساعة.