«إيفا فارما»: تدريب الأطباء النفسيين لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى

أكدت شركة «إيفا فارما» العمل على تدريب الأطباء النفسيين لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وزيادة الوعي حول المرض النفسي ورفع الوصم المجتمعي عن المرضى.

جاء ذلك خلال توقيع

«إيفا فارما» بروتوكول للتعاون مع اتحاد الأطباء النفسانيين العرب، لإطلاق مبادرة «ملتقى» لتدريب شباب الأطباء النفسيين في مصر وبعض الدول العربية.

وأوضح الدكتور أحمد عليوة مدير العلاقات العامة بشركة إيفا فارما، أن شركة إيفا فارما لديها مجموعة من القيم التي ترتكز عليها، على رأسها «المريض أولًا»، ويتم تطبيق هذا من خلال برامج دعم المرضى، وحملات التوعية التي تطلقها الشركة، ومن ضمنها حملة إحساسك نعمة للكشف عن التهاب الأعصاب الطرفية، وحملة التوعية بمرض فيبرومالجيا، وحملة «زى أى مرض» للتوعية بمرض الايدز، بالإضافة للقوافل الطبية.

«إيفا فارما»: دعم الأطقم الطبية في كل التخصصات

وأكد الدكتور أمجد طلعت، المدير التنفيذي لقطاع الأدوية المتخصصة في شركة إيفا فارما، أن رعاية الشركة لمبادرة «ملتقى»، لتدريب شباب الأطباء يأتي في إطار مسئوليتها المجتمعية، مؤكدًا حرص الشركة على دعم الأطقم الطبية في كل التخصصات.

وأشار إلى اهتمام الشركة بالتعاون مع جمعيات الطب النفسي، خاصة مع وجود الكثير من العوامل المؤثرة على الصحة النفسية خلال الفترة الماضية، أهمها جائحة كورونا والتداعيات الاجتماعية المرتبطة بها ، وكذلك الظروف الاقتصادية، مما كان لها تأثير بالغ على الصحة النفسية.

وقال الدكتور ممتاز عبد الوهاب، أستاذ الطب النفسي ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي إن تدريب شباب الأطباء على كل ما هو جديد، بما يعمل على رفع مهاراتهم في التعامل مع مرضاهم.

وأضاف أن الجمعية تعمل على توفير الأدوية للمرضى في التأمين الصحي، والتوعية بانتشار المفاهيم الخاطئة عن الطب النفسي والوصم المرتبط بالمرض.

وأوضح أن مبادرة «ملتقى» تتوافق مع أنشطة الجمعية المصرية للطب النفسي التي نعمل في الأساس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى النفسيين ورفع كفاءة أطباء التخصص من خلال البرامج التدريبية ونقل الخبرات.

قال الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة أمين عام اتحاد الأطباء النفسانيين العرب إن الاتحاد يضم أكثر من 3500 طبيب نفسي من مصر والدول العربية.

وشدد على أهمية التوعية المجتمعية بخطورة الأمراض النفسية المختلفة ومن بينها القلق والاكتئاب وضرورة التوجه للطبيب المختص.

وأضاف أن الفكرة كانت ستطبق في السوادن وتم تأجيل تطبيقها إلى حين هدوء الأوضاع مؤكدًا تدريب أطباء من كافة الدول العربية لرفع مستوى تقديم خدمات الطب النفسي.