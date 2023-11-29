«إيفا فارما» تحقق 634 مليون جنيه مبيعات لعقار يعالج مرضى الصرع

سجلت شركة “إيفا فارما” للأدوية، مبيعات بقيمة 3.1 مليار جنيه في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 2023. مقارنة بـ3.2 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي 2022.

وأظهرت نتائج مبيعات الشركة والتي حصلت “المال” على نسخة منها، أن الشركة تمكنت من بيع 33.6 مليون عبوة دوائية، مقارنة بـ 44.7 مليون عبوة دوائية عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتصدر قائمة المبيعات صنف دوائي يتم إنتاجه من مادة جابابنتين، المستخدمة لعلاج مرضى الصرع. حيث حققت الشركة مبيعات بإجمالي 634.3 مليون جنيه من الصنف والذي يقدم للجمهور بتركيزات مختلفة.

جدير بالذكر أن عدد من الشركات العاملة في قطاع الدواء تقوم بإنتاج العشرات من ذات المادة وتقدم للجمهور بأسماء تجارية وتركيزات مختلفة أيضا.

وكشفت النتائج، عن إجمالي العبوات المباعة من الصنف سالف الذكر، والتي بلغت في الشهور التسعة الأولى من العام 7.5 مليون عبوة دوائية.

“جابابنتين – نيورنتين” هى مادة دوائية تستخدم فى صناعة العقاقير الطبية لعلاج نوبات الصرع الجزئية وبعض التهابات الأعصاب المزمنة، الناتجة عن الإصابة بالحزام النارى “الهربس”، من خلال تقليل الإشارات العصبية المنطلقة من المخ، بحسب النشرة المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

إيڤا فارما ‏ هي شركة أدوية مصرية تأسست عام 1997م، وأصبحت واحدة من أكبر شركات صناعة الأدوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومقرها الرئيسي في القاهرة بينما يمتد عملها في أكثر من 41 دولة حول العالم، من بينها دول الاتحاد الأوروبي، وهي تنتج أكثر من 160 صنفا من الأدوية، تغطي مختلف الفئات العلاجية.