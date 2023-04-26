«إيفا فارما» تحقق 3.9 مليار جنيه مبيعات خلال 2022

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«إيفا فارما» للأدوية مبيعات بقيمة 3.9 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 2.9 مليار في 2021، بنسبة نمو 34.5%، في سوق الدواء المصرية، عبر مبيعات الصيدليات والمخازن.

قال الدكتور رياض أرمانيوس العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، إن شركته تركز على الرعاية الصحية للمريض المصري وتوفير الاحتياجات المحلية من الأدوية المختلفة، مضيفًا أن خطوط الإنتاج حاصلة على الاعتمادات المطلوبة من الاتحاد الأوروبي وعدد من البلدان حول العالم، وهو ما يذلل أية عقبات للتصدير.

وثمن «أرمانيوس»، العمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين وإحداث نقلة نوعية في مصر، مؤكدًا أن الجميع يأمل في هذا التوقيت إيجاد حل لكل المشكلات التي تواجه المستثمرين.

وأشار «أرمانيوس»، إلى ضرورة الاستفادة من تجربة دولتي الصين وفيتنام، موضحًا أن فيتام تُصّنع منتج صناعي بقيمة 400 مليار دولار، وفيها مُصّنع معين مثل سامسونج والذي ساعدهم على النقلة النوعية في تقدمهم، إضافة إلى عمل تجربة ما يعرف بالوزارة العليا وقامت بدراسة احتياجات المستثمر الجاد ومساعدته والأهم هو النظر إلى احتياجاته ووضع خارطة عمل بتوقيتات محددة لدفع الاستثمار بالقطاع.

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«إيفا فارما» عن إنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، موضحة بداية الدراسة من شهر سبتمبر 2023.

وقال مصدر مطلع بشركة إيفا فارما إن المشروع يتم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المدرسة ستضم تخصصين الأول: تطوير البرمجيات، الثاني: تشغيل وصيانة الآلات.