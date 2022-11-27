«إيفا فارما» تحقق مبيعات بقيمة 914 مليون جنيه في الربع الأول من 2022

حققت شركة «إيفا فارما» مبيعات بقيمة 914 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال الربع الأول من عام 2022.

ووصلت مبيعات «إيفا فارما» للأدوية إلى 2.9 مليار جنيه خلال عام 2021، في السوق المصرية.

وأعلنت الشركة ضم 3 خطوط إنتاج جديدة في مصنع السادس من أكتوبر بقيمة استثمارات تصل إلي 120 مليون جنيه.

ولفتت إلي أن هذه الخطوط سوف تنتج كبسولات الرخوة، خاصة أن عدد المصانع التي تنتجها قليل جدًا في السوق المصرية.

أكد الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة «إيفا فارما»، أهمية وضع رؤية استراتيجية للصناعات الدوائية.

وأوضح أنَّ أحد المتطلبات الأساسية لتعميق التصنيع المحلي للمجالات الدوائية المختلفة في مصر، لما ستحدده من ملامح ومعالم لتكامل جهود الدولة والشركات الوطنية في هذا الإطار، وما يتطلبه ذلك من إتاحة التمويل للمشروعات الجديدة، وعدم الانحياز التنافسي، وتوفير حالة من الاستقرار التشريعي، ووجود مرونة في التسعير مع تغير سعر صرف العملة.

يذكر أن الشركة نظمت فعاليات مكثفة للاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمرض السكري، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المعنية بالدولة.

أولى الفعاليات كانت بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، إذ نفذ الطرفان حملة للتوعية والكشف بالمجان على مرضى السكري بالإسماعيلية تحت عنوان «سكرك مظبوط»، وذلك في مبنى مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك بالإسماعيلية، وعدد من المنشآت الصحية الأخرى.

وأكد الدكتور جورج ماهر، مدير تسويق بشركة إيفا فارما، إن حرص الشركة على الاحتفال بفعاليات اليوم العالمي للتوعية عن مرض السكري، يأتي في إطار دورها ومسئوليتها المجتمعية، مؤكداً على إيمان الشركة بأن تقديم أحدث وأفضل العلاجات في كافة المجالات ومنها مرض السكري، ليس دورها الوحيد، ولكن يمتد دورها أيضاً للتعاون مع كافة الجهات الرسمية في الدولة، والجمعيات والمؤسسات الطبية المختلفة لما فيه مصلحة المريض المصري، وصولاً للتبرع بكميات من العلاجات الحديثة، وتنظيم لقاءات وجلسات توعوية للمواطنين.