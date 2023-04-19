«إيفا فارما» تؤكد التزامها بدعم البحث العلمي لتصنيع أحدث أدوية الأورام

أكدت

إيفا فارما التزامها الدائم بدعم البحث العلمي وتطوير صناعة الدواء المصرية لإيجاد حلول علمية وعملية لتصنيع أحدث الأدوية العلاجية والبيولوجية لمرضى الأورام وفقًا للمعايير الدولية في مصر لتلبية احتياجات المرضى في مصر وللتصدير.

جاء ذلك خلال استضافة «إيفا فارما» يومًا علميًا تحت رعاية وزارة الصحة والسكان والمبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، في مقرها الرئيسي للتوعية حول مختلف أنواع الأورام، والكشف المبكر عن الأورام، وأنماط الحياة الصحية.

حضر اليوم العلمي نخبة متميزة من الكوادر الطبية منها الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي، الدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذي لمبادرة صحة المرأة والسرطان.

والدكتورة نرمين مصطفى استشاري علاج الأورام ورئيس قسم الأورام بمستشفى عين شمس التخصصيي، والدكتورة مي مجدي، أخصائية تغذية، ومنة المشناب، أخصائية التغذية المتكاملة ومدربة الصحة الشاملة.

وثمنت «إيفا فارما» الجهود التي تبذلها الدولة من خلال المبادرات الصحية الرئاسية والتي انعكست إيجابا على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية للمصريين.

وعبر الدكتور رياض أرمانيوس العضو المنتدب للشركة عن سعادته للتعاون المستمر مع وزارة الصحة والسكان والمبادرات الرئاسية لتحسين الوصول إلى الأدوية الأساسية وتوفير بدائل أفضل لعلاج الأمراض المختلفة بما في ذلك أدوية السرطان.

يذكر أن مجموعة شركات إيفا أعلنت عن إنشاء مدرسة تكنولوجية ثانوية جديدة في مصر تضم تخصصين رئيسيين: البرمجة، وتشغيل وصيانة معدات الصناعات الدوائية والغذائية.. وذلك ضمن مشروع «قوى عاملة مصر»، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعليم والتعليم الفني، ومجموعة متنوعة من الكيانات المعنية في القطاعين العام والخاص.

وقالت منى رباط أرمانيوس، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إيفا فارما إنها تؤمن بأهمية التعليم الجيد الذي يبدأ أولاً وقبل كل شيء بتعليم القيم وتأهيل الطلاب الذين يعملون بجد، ولكن ليس لديهم الوسائل الكافية، وهو ما يتغير في مدرسة إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.