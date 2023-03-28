«إيفا فارما»: إنشاء مدرسة تكنولوجية في تخصصين البرمجة وتشغيل معدات الصناعات الدوائية

أعلنت

شركات إيفا فارما عن إنشاء مدرسة تكنولوجية ثانوية جديدة في جمهورية مصر العربية تضم تخصصين رئيسيين: البرمجة، وتشغيل وصيانة معدات الصناعات الدوائية والغذائية.

وذلك ضمن مشروع «قوى عاملة مصر»، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعليم والتعليم الفني، ومجموعة متنوعة من الكيانات المعنية في القطاعين العام والخاص.

وقالت منى رباط أرمانيوس، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إيفا فارما إنها تؤمن بأهمية التعليم الجيد الذي يبدأ أولاً وقبل كل شيء بتعليم القيم وتأهيل الطلاب الذين يعملون بجد، ولكن ليس لديهم الوسائل الكافية، وهو ما يتغير في مدرسة إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

ووجهت، خلال مؤتمر صحفي بحضور «المال» الشكر لوزارة التربية والتعليم على هذه الفرصة والمسؤولية لرعاية وتعليم مجموعة من الطلاب الذين سيزداد عددهم كل عام، كذلك إعداد طلاب المدارس الثانوية لمتطلبات الصناعة ومستقبل سوق العمل.

وأكدت أنه من المستهدف بدء الدراسة في مدرسة إيفا فارما الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، خلال العام الدراسي المقبل 2023/2024، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إيمانًا من الشركة بضرورة تطوير منظومة التعليم الفني وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

وأضافت أن المدرسة الجديدة ستتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتدعم زيادة القدرة التنافسية في المجالات الاقتصادية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخلق كوادر فنية مدربة تدريبًا عالي الجودة في مجالات البرمجيات وتشغيل وصيانة الماكينات.

وأوضحت، أن المدرسة الجديدة ستعلم الطلاب المهارات المتقدمة في مجال البرمجة، مما يُمهد طريقهم للنجاح في ظل التطورات التكنولوجية العالمية، وستعمل المدرسة، أيضًا على تأهيل الطلاب ليصبحوا من أفضل مشرفي الصناعات الصحية، بما في ذلك الصناعات الدوائية والغذائية والعناية الشخصية.