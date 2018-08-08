«إيفا» تنجح فى إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الصادرات

المال-خاصقال أحمد مصطفى، نقيب مستخلصى مصر وعضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، إن مجتمع الأعمال نجح فى إلغاء ضريبة القيمة المضافة على النولون البحرى والجوى والبري، وغيرها من الخدمات المؤداة على السلع المصدرة للخارج.وأضاف أن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت فى هذا الصدد تعل



المال-خاص

قال أحمد مصطفى، نقيب مستخلصى مصر وعضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، إن مجتمع الأعمال نجح فى إلغاء ضريبة القيمة المضافة على النولون البحرى والجوى والبري، وغيرها من الخدمات المؤداة على السلع المصدرة للخارج.

وأضاف أن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت فى هذا الصدد تعليمات تم نشرها على جميع المنافذ الجمركية، والتى أصبحت نافذة دون أى تراجع كما يحدث فى بعض التعليمات.

وأوضح لـ«المال» أن التعليمات أشارت إلى أنه تخضع خدمات شحن الصادرات «النولون البحرى والجوى والبري» للضريبة بسعر «صفر« باعتبارها خدمة مصدرة للخارج شريطة تقديم المستندات الدالة على تصدير الخدمة والمتمثلة عددا من العناصر.

وأشار مصطفى أن تلك العناصر تضم صورة بوليصة معتمدة من الوكيل الملاحى أو الخط الملاحي، مع مراعاة أنه فى حالة تأكد المصلحة من تمام التصدير فيتم استيفاء المنافيستو لدى مصلحة الجمارك بمعرفة المأمورية المختصة.

وأوضحت التعليمات أنه بالنسبة للخدمات المؤداة على السلع المصدرة للخارج والمتمثلة فى خدمات النقل والتخزين، وكذا خدمات التخليص الجمركى وغيرها من الخدمات على السلع المصدرة، فلمؤدى الخدمات على السلع المصدرة إصدار فواتير للمصدر غير محملة بضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول بحسب الأحوال شريطة توافر المستندات الآتية خلال فترة تقديم الإقرار الضريبى المقدم منهم.

وتشمل المستندات المطلوبة صورة من شهادة الصادر الجمركية «نموذج 13 جمارك« موقع عليها من الشركة المصدرة وبصحة توقيع من البنك أو الغرفة التجارية، إضافة إلى صورة فاتورة الخدمة المؤداة على السلعة المصدرة، إضافة إلى صورة عقد أداء الخدمة «إن وجد«.

وكان قد أشار المهندس مدحت القاضي، رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى رفض الشعبة قرار فرض ضريبة القيمة المضافة على خدمة نقل الصادرات المصرية للخارج، فى الوقت الذى يتم إعفاء بعض السلع المصدرة من الضرائب.

وأضاف القاضى أن قرار وجوب تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمة نولون نقل الصادر، يخالف المادة الثالثة من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2017، والتى تنص على أن يكون سعر الضريبة صفر على السلع والخدمات التى يتم تصديرها، طبقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وأشار إلى أن القرار سيؤثر سلبًا على قدرة الصادرات المصرية على المنافسة، لأن الضريبة سترفع زيادة التكلفة على السلع التى تصنف خدمات شحنها بأنها خدمة مؤداة لسلع مصدرة ويتم تحصيل قيمتها لحساب الناقلين، وتحويلها إلى الخارج.