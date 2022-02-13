«إيفا» تبدأ في تدريب شركات الشحن الجوي للحصول على تراخيص مزاولة النشاط

عقدت شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالإسكندرية ” إيفا ” ، دورة تدريبية عن البضائع الأساسية والبضائع الخطرة تحت إشراف شركة مصر للطيران، وذلك في ضؤ فتح سلطة الطيران المدني باب القيد للأعضاء الراغبين في الحصول على تراخيص وشهادات مزالة المهنة من سلطة الطيران المدني لوكلاء الشحن الجوي.

وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة أميرة شوقي رئيس لجنة التدريب بالشعبة، أن أعمال التدريب بدأت نهاية يناير الماضي وتستمر حتى نهاية فبراير الجاري، موضحة أن شهادة الحصول على تلك الدورات يتم تقديمها ضمن مستندات الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، حيث تشترط سلطة الطيران المدني حضور 2 موظف من كل شركة لكل من دورات مصر للطيران سواء لدورة البضائع الأساسية، أو دورة البضائع الخطرة، والتي تبلغ تكلفة الدورة الواحدة 7 ألآف جنيه لكل موظف.

و فتحت وزارة الطيران المدنى الباب لإصدار تراخيص لشركات الشحن الجوى الجديدة أول يناير الماضي، وذلك بعد عدة مطالب من شركات الشحن بفتح الباب أمام الشركات الجديدة.

ويعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط من سلطة الطيران المدني من أهم المستندات المطلوبة لمزاولة نشاط وكلاء الشحن الجوي، كما انها تعد شرطًا الحصول على رخصه المنظمه الدوليه للشحن الجوي الآياتا.

وكانت قد أغلقت سلطة الطيران المدني سلطة الطيران بسبب تشبع السوق بشركات وكلاء الشحن الجوي والتي وصلت إلى قرابة 250 شركة حاليا الا ان السوق تتحمل حاليا عدد اكثر من الشركات في ظل انتعاش في الصادرات عبر الشحن الجوي مؤخرا.

وأضافت ” شوقي ” أن الشعبة قامت بتدريب 56 متدرب من شركات الشحن الدولي المختلفة بدورة التخليص الجمركي، حيث شمل البرنامج التدريب العملي على نظام نافذة المطبق بمعظم الموانئ البحرية المصرية، وآليات التعامل مع شركة كارجو اكس والربط بين نظام نافذة ونظام كارجو اكس.

كما تم التدريب على أعمال التزييلات المختلفة لنوعيات البضائع، والتي تعني الجهات التي من المفترض أن توافق على الإفراج الجمركي لكل بضاعة والتي يتم كتابتها على مستندات الشحنة والمعروفة بألية ” التزييلات ” .