إيفانكا ترامب تنشر صورة مؤسس السعودية

سبوتنيك نشرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صورة على حسابها الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" ظهرت فيها هي وزوجها جاريد كوشنر. وكانت إيفانكا وزوجها يقفان أمام صورة أرشيفية للملك السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود ونظيره الأمريكي آنذاك ثيودور روزفلت عام 1945. وكتب

سبوتنيك

نشرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صورة على حسابها الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” ظهرت فيها هي وزوجها جاريد كوشنر.





وكانت إيفانكا وزوجها يقفان أمام صورة أرشيفية للملك السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود ونظيره الأمريكي آنذاك ثيودور روزفلت عام 1945.

وكتبت إيفانكا، في تعليقها على الصورة التي التقطت لها ولزوجها خلال مرافقتها والدها إلى السعودية، نهاية الشهر الماضي، في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة: “خلال إعجابي بهذه الصورة التاريخية للرئيس روزفلت ولقائه الأول مع ملك السعودية في 1945”.

حظيت الصورة على تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات قليلة من نشرها، ونالت إعجاب أكثر من 66 ألف شخص على “إنستجرام”.