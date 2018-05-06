إيطاليا وروسيا يفوزان ببطولة جامعة مصر بدهب





المال- خاص:



كرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، المشاركين في البطولة الدولية لكرة التنس الشاطئية، بمدينة دهب في محافظة جنوب سيناء؛ بهدف تنشيط الرياضة السياحية في بمصر.



وفاز الفريق الإيطالي رجال على حساب الفريق المصري، كما فاز الفريق الروسي سيدات على حساب الفريق المصري، وحصل الفريق المصري المشارك بالبطولة على المركز الثاني رجال والثالث سيدات.



وشارك بالدورة فرق من «روسيا، وإيطاليا، والمغرب، ورومانيا، وألمانيا، ومصر»، وقال عضو اللجنة الفنية لاتحاد كرة التنس الشاطئية المصري، حسين العروسي، إن جامعة مصر ساهمت بشكل كبير في دعم الحدث الرياضي بهدف تنشيط السياحة المصرية .



واستضاف فندق «ايكوتيل دهب باى فيو – Ecotel»، بمدينة دهب في شرم الشيخ البطولة التي استمرت 4 أيام، لامتلاك الفندق ملاعب كرة التنس الشاطئية المجهزة والمطلة على شاطئ البحر مباشرة.



المدير العام عادل الزغبي، للفندق قال إنهم استعدوا للبطولة الدولية بشكل كامل من خلال التجهيزات الفنية، مع توفير احتياجات اللاعبين الرياضية، مؤكدًا أن الفندق يعمل على استراتيجية شاملة؛ لتنشيط الرياضة السياحية في مصر.



وترعى كل من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومستشفى الدكتورة سعاد كفافي، وأوبر جامعة «must»، وشركة كالوفيدا ترافل البطولة، بتقديم كأس المسابقة الدروع، والجوائز المالية للفرق الفائزة.



وتنظم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، البطولة في شهر مايو وسبتمبر من كل عام، وتعد هذه المسابقة رقم 3 بعد إنطلاقها عام 2017.

