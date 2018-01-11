إيطاليا وإيران توقعان اتفاقًا استثماريا بقيمة 6 مليارات دولار

رويترز قالت وزارة الاقتصاد الإيطالية، اليوم، إن إيطاليا وإيران وقعتا اتفاق ائتمان إطاريًّا لتمويل استثمارات تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو (6.02 مليار دولار) في إيران. وأضافت الوزارة، في بيان: الاتفاق وُقع بين مؤسستين ماليتين إيرانيتين، بنك الصناعة والمناجم وبنك…

رويترز





قالت وزارة الاقتصاد الإيطالية، اليوم، إن إيطاليا وإيران وقعتا اتفاق ائتمان إطاريًّا لتمويل استثمارات تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو (6.02 مليار دولار) في إيران.

وأضافت الوزارة، في بيان: الاتفاق وُقع بين مؤسستين ماليتين إيرانيتين، بنك الصناعة والمناجم وبنك الشرق الأوسط، ومجموعة إنفيطاليا القابضة وهي ذراع الاستثمار الإيطالية المملوكة للدولة.

وستستخدم الأموال لمشاريع تنفذها بشكل مشترك شركات إيطالية وإيرانية في قطاعات تشمل البنية التحتية والتشييد والنفط والغاز والطاقة الكهربائية والكيماويات والبتروكيماويات والصناعات المعدنية.