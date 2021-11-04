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إيطاليا: فيروس كورونا ينتشر مرة أخري في البلاد

في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن نظيرتها آنسا الإيطالية،
المال - خاص 2:18 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21 2:18 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21

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أعلنت وكيل وزارة الصحة الإيطالية، أندريا كوستا، أنه لن يتم التفكير في تخفيف الإجراءات الاحترازية إلا بعد تلقيح 90 % من السكان، مشيرا إلى فيروس كورونا عاود الانتشار مره أخرى في البلاد.

وأضاف كوستا ،في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن نظيرتها آنسا الإيطالية، أن إطالة حالة الطوارئ مرتبط بعدد من سيتم تطعيمهم.

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وأشار إلى أن وزارة الصحة الإيطالية ستجري التقييمات اللازمة في الوقت المناسب ويجب العمل علي مواصلة الجهود لإقناع المواطنين بالتلقيح لنري مع نهاية العام ما سيكون عليه الوضع والنسبة المئوية للأشخاص الذين تم تطعيمهم، وما إذا حققنا الهدف المنشود بالوصول إلى 90 % وهي نسبة تسمح لنا بإدارة أفضل للوباء.

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بقلم المال - خاص

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