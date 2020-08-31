إيطاليا تقترب من بيع حصتها بأقدم بنك في العالم لتجاوز تعثر يصل إلى مليار يورو

يجب بيعها بحلول نهاية العام المقبل، للوفاء بشروط خطة الإنقاذ التي تم التفاوض عليها مع سلطات المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

تقترب إيطاليا من بيع حصتها في مصرف “مونتي دي باتشي دي سينا”، لتغطية احتياجات رأس مال البنك المتعثر والبالغة حوالي مليار يورو.

ونقلت شبكة روسيا اليوم عن وكالة “رويترز”، أن اجتماعا لمجلس الوزراء قد يناقش الأمر هذا الأسبوع.

وتمتلك روما حصة 68% في “مونتي دي باتشي” وهو أقدم بنك في العالم، وهو الآن ثالث أكبر مصرف في البلاد، وتم انفاق 5.4 مليار يورو في عام 2017 لمنع انهياره تحت وطأة الديون المعدومة بعد سنوات من سوء الإدارة.

وتبلغ قيمة هذه الحصة 1.1 مليار يورو فقط بأسعار السوق الحالية ويجب بيعها بحلول نهاية العام المقبل، للوفاء بشروط خطة الإنقاذ التي تم التفاوض عليها مع سلطات المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وسيخفض البنك إجمالي قروضه المتعثرة، والتي تجاوزت 40% من إجمالي الإقراض قبل خطة الإنقاذ، إلى أقل من 4%، أي أقل من المتوسط الشائع في القطاع، في محاولة لجذب المستثمرين المحتملين.