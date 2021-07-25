إيطاليا تطلب من أوروبا إرسال طائرات لإطفاء الحرائق في سردينيا

طلبت إيطاليا من الدول الأوروبية الأحد إرسال طائرات لإطفاء الحريق للمساعدة في إخماد الحرائق في سردينيا ، مما أدى إلى إجلاء المئات من السكان.

اشتعال الحرائق في سردينيا

وقال وزير الخارجية الإيطالي ليجي دي مايو على صفحته على الفيسبوك إن سلطة الحماية المدنية في البلاد أصدرت الطلب وأضاف أنه ممتن للمساعدات التي تم إرسالها بالفعل.

وأضاف:” طائرتان قادمتان من فرنسا التي اشكرها بشكل رسمي.”

واشتعلت النيران في مقاطعة اورستانو في المنطقة الوسطى الغربية من الجزيرة الإيطالية، مما أدى إلى اشتعال الحرائق في آلاف الأفدنة ومقتل الحيوانات وتدمير العقارات.

لم ترد تقارير مباشرة بخصوص وفيات أو إصابات خطيرة لكن وكالة الأنباء الإيطالية انسا قالت إن 400 شخصا تم إجلائهم من منازلهم الأحد بعد مغادرة عدد مماثل ليلا.

وقالت سلطة الحماية المدنية إن طائرات وطائرات برمائية تم استخدامها لإلقاء المياه على النيران.

وهبت رياح ساخنة جنوبية غربية مما أضرت بجهود الأنقاذ.

ووصف كرستيان سالنوس رئيس منطقة سردينيا الحرائق بأنها ” كارثة لا سابق لها.”

وأشار إلى عدم امكانية تحديد النطاق الكامل للدمار لكنه قال إنه طلب من رئيس الوزراء الحصول على مخصصات مالية لتمويل مشروعات لإستزراع الأشجار.