إيطاليا تسجل 542 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وصلت إلى إيطاليا، أمس الأربعاء، طائرتان عسكريتان تابعتان للقوات الجوية الأميرية القطرية محملتان بمستشفيين ميدانيين

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الخميس، عن تخطي أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد 135 ألف حالة.

وبحسب “سبوتنيك نيوز” قالت وزارة الصحة الإيطالية، إنه تم تسجيل 542 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة لترتفع الأعداد إلى 17669 حالة وفاة.

ووصلت إلى إيطاليا، أمس الأربعاء، طائرتان عسكريتان تابعتان للقوات الجوية الأميرية القطرية محملتان بمستشفيين ميدانيين دعما لجهود الإيطاليين في مواجهة واحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وانتشر الفيروس حتى الآن في 209 دول، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.