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إيطاليا تسجل أول إصابة بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»

نقلت قناة العربية مساء السبت نبأ عاجلا يكشف تسجيل إيطاليا أول إصابة من متحور كورونا الجديد أوميكرون وقالت العربية: "إيطاليا تعلن عن أول إصابة بالمتحور أوميكرون على أراضيها". وقررت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة، في أعقاب اجتماع طارئ، تصنيف متحور…

المال - خاص 9:06 م, السبت, 27 نوفمبر 21 9:06 م, السبت, 27 نوفمبر 21

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نقلت قناة العربية مساء السبت نبأ عاجلا يكشف تسجيل إيطاليا أول إصابة من متحور كورونا الجديد أوميكرون

وقالت العربية: “إيطاليا تعلن عن أول إصابة بالمتحور أوميكرون على أراضيها”.

وقررت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة، في أعقاب اجتماع طارئ، تصنيف متحور B.1.1.529 الجديد من فيروس كورونا المستجد، والذي تم كشفه في جنوب إفريقيا، بالمثير للقلق.

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وأطلقت المنظمة على المتحور المذكور اسم «أوميكرون»، نسبة إلى الحرف الخامس عشر في الأبجدية الإغريقية.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن طفرة أوميكرون المتحورة لفيروس كورونا يمكنها الانتشار بسرعة حتى بين متلقي اللقاح المضاد للفيروس.

أعلنت شركتا فايزر وبيونتيك، المصنعتان للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد،  أنهما ستكونان قادرتين على تصدير لقاحات مضادة لمتحور الجديد أوميكرون خلال 100 يوم.

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بقلم المال - خاص

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