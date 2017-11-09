إيطاليا تخشى مفاجأت السويد فى المحلق الأوروبى للمونديال

- اليونان تبحث عن رقم قياسيى أوروبى فى مواجهة كرواتيا على المصرى: ينتظر عشاق الكرة الأوروبية، المحلق الخاص بالقارة العجوز، المؤهل لنهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، خاصة أن المنتخب الإيطالي "بطل العالم 4 مرات"، سيخوض مباراتين فى منتهى القوة، أمام…

– اليونان تبحث عن رقم قياسيى أوروبى فى مواجهة كرواتيا



على المصرى:



ينتظر عشاق الكرة الأوروبية، المحلق الخاص بالقارة العجوز، المؤهل لنهائيات كأس العالم “روسيا 2018″، خاصة أن المنتخب الإيطالي “بطل العالم 4 مرات”، سيخوض مباراتين فى منتهى القوة، أمام المنتخب السويدى العنيد، وسيقام القرعة بنظام الذهاب والإياب، وستلعب لقاءات الذهاب اليوم الخميس وغدا الجمعة وبعد غدا السبت، بينما تقام مباريات جولة الإياب، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.

التصفيات المؤهلة للمونديال وصلت إلى مراحلها النهائية، حيث تأهل حتى الآن 23 منتخباً إلى النهائيات، وتبقت 9 مقاعد لازالت تتنافس المنتخبات في قارات العالم المختلفة على حجزها، بواقع 3 مقاعد عن أفريقيا، ومقعد عن الملحق القاري بين أستراليا وهندوراس، وملحق قاري آخر بين بيرو ونيوزيلندا، إضافة إلى 4 مقاعد متبقية عن قارة أوروبا، تتنافس عليها 8 منتخبات صاحبة أفضل مركز ثاني في المجموعات الأوروبية التسع التي جرت مبارياتها وانتهت ضمن التصفيات ذاتها.

وتأهل إلى الملحق أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثاني في المجموعات التسع بالتصفيات الأوروبية، وتم تقسيمها إلى مستويين، بناء على نتائج تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، الذى صدر منتصف شهر أكتوبر الماضى، وجاء منتخبات سويسرا وإيطاليا وكرواتيا والدانمارك، فى التصنيف الأول، فيما حلت منتخبات أيرلندا الشمالية والسويد وأيرلندا واليونان، فى التصنيف الثانى،

وبات تواجد المنتخب الإيطالي في النهائيات، متوقفا على ما سيقدمه خلال 180 دقيقة، ربما تمتد لوقت إضافي، عندما يحل الآتزورى ضيفا على المنتخب السويدي، غدا الجمعة فى مباراة الذهاب، التى ستقام بستوكهولم، كما يشهد الملحق الأوروبي لقاء كرواتيا مع اليونان وأيرلندا الشمالية مع سويسرا، اليوم الخميس، وتختتم جولة الذهاب بعد غدا السبت، بلقاء المنتخب الدنماركي مع نظيره الأيرلندي.

وكان تواجد المنتخب الإيطالي مع نظيره الإسباني في مجموعة واحدة بالتصفيات الأوروبية للمونديال، قد شكل مؤشرا يفيد بأن واحدا من المنتخبات الأوروبية الكبيرة سيضطر للمنافسة في الملحق الفاصل، وانتزع الماتادور بطاقة التأهل المباشر، بإحراز صدارة المجموعة السابعة، بينما احتل نظيره الإيطالي المركز الثاني، ليخوض الملحق أمام المنتخب السويدي.

ودائما ما تحظى لقاءات المنتخبين بالقوة، حيث سبق وأن ألتقيا 22 مرة، انتهت 10 منها بفوز إيطاليا، و6 بفوز السويد، و6 بالتعادل، وتعود آخر هزيمة لإيطاليا أمام السويد إلى مباراة ودية في يونيو 1998، فيما تعود آخر خسارة رسمية للآتزوري أمام السويد إلى عام 1987 بتصفيات اليورو.

فيما حقق الطليان آخر انتصار على السويد خلال يورو 2016 ، بنتيجة 1-0، ولكن يظل التعادل بين السويد والدنمارك بنتيجة 2-2 في دور المجموعات بيورو 2004 الأكثر جدلاً عندما يتم الحديث عن تاريخ مواجهاتهما، وتسببت هذه النتيجة في إقصاء إيطاليا، وتأهل السويد والدنمارك معًا للدور التالي، وهو ما أثار التكهنات حول تواطؤهما ضدها.

أما المنتخب الأيرلندي الشمالي، فيتطلع إلى التأهل للمونديال للمرة الأولى منذ عام 1986، لكنه يواجه مهمة صعبة اليوم الخميس، أمام المنتخب السويسري، الذي حقق 9 انتصارات خلال مبارياته العشر بالتصفيات، ويواجه المنتخب الأيرلندي، نظيره الدنماركي، بعد غدا السبت، في ظل معاناة الفريقين، من حالات إصابات في الوقت الحالي.

أما المنتخب الكرواتي، يخوض مباراته اليوم الخميس، أمام اليونان بثقة عالية، حيث تجاوز الأول، الملحق الفاصل في جميع المرات الأربع السابقة التي خاضته بها، لكن المنتخب اليوناني يستمد الثقة أيضا من نجاحه في تجاوز الملحق الفاصل في المرتين السابقتين له، ويمكن للمنتخب اليوناني، أن يصبح أول فريق أوروبي يتأهل للمونديال، عبر الملحق الفاصل 3 مرات متتالية.