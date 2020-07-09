إيطاليا تحظر دخول مسافرين من 13 بلدا بسبب «كورونا» منها 3 دول عربية

الحظر يشمل أي شخص أقام أو سافر عبر هذه البلدان خلال الأيام الأربعة عشر الماضية

حظرت السلطات الإيطالية، مساء اليوم الخميس، دخول مسافرين من 13 بلدا حول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا بصورة كبيرة فيها.

وقالت إيطاليا، وفقا لما نقلته “رويترز”، إن قرار حظر دخول المسافرين لتلك الدول، بسبب تسجيلها مستويات عالية من الإصابة بفيروس كورونا.

وجاءت باقي الدول التي تم حظر دخول المسافرين منها إلى إيطاليا على النحو التالي: أرمينيا وبنغلاديش والبرازيل والبوسنة وتشيلي ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وبنما وبيرو وجمهورية الدومينكان.

وضمت القائمة، التي أعدتها وزارة الصحة الإيطالية، 3 دول خليجية، وهي البحرين والكويت وسلطنة عمان.

وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبرانزا في بيان، إن الحظر يشمل أي شخص أقام أو سافر عبر هذه البلدان خلال الأيام الأربعة عشر الماضية.

وتسمح السلطات الإيطالية للوافدين من كل البلدان خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينغن بدخول البلاد، لكنها تلزمهم بالحجر الصحي لمدة 14 يوما فور وصولهم.