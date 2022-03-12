نقل وملاحة

إيطاليا تحتجز يختا تابعا لملياردير روسي قيمته 530 مليون يورو

يعد Sailing Yacht A أكبر يخت شراعي خاص ذي محرك على مستوى العالم.
المال - خاص 10:09 م, السبت, 12 مارس 22 10:09 م, السبت, 12 مارس 22

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أعلنت إيطاليا أنها احتجز يختا فاخرا تابعا للملياردير الروسي أندريه ميلنيتشينكو، والذي يعد Sailing Yacht A أكبر يخت شراعي خاص ذي محرك على مستوى العالم.

وأوضحت شبكة روسيا اليوم أن الاحتجاز من جانب الحرس المالي الإيطالي تم بموجب العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا .

وجاء ذلك بعد إدراج الاتحاد الأوروبي ميلنيتشينكو (الذي تقدر ثروته بقرابة 25 مليار دولار) و13 رجل أعمال روسيا آخرين على القائمة السوداء في 9 مارس، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا .

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وأكد الحرس المالي الإيطالي السبت صحة التقارير الصحفية عن احتجازه اليخت Sailing Yacht A المتواجد حاليا في ميناء ترييستي.

وتقدر قيمة اليخت بـ530 مليون يورو، ويبلغ طوله 142 مترا، ودخل الخدمة عام 2017، وتم بناؤه في ألمانيا بمشروع المصمم الفرنسي فيليب ستارك.

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بقلم المال - خاص

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