إيطاليا تجري استفتاء شعبيا لتقليص عدد أعضاء نواب البرلمان

وبدأ التصويت صباح اليوم ويستمر حتى الساعة 11 مساءً، ويستمر التصويت غداً الاثنين أيضا

توجه الناخبون الإيطاليون إلى مراكز الإقتراع اليوم للإدلاء بأصواتهم في استفتاء دستوري بشأن تقليص عدد أعضاء البرلمان وانتخابات محلية، من المتوقع أن تدعم تكتل المعارضة الوطنية المنتمي لجناح اليمين.

وبدأ التصويت صباح اليوم ويستمر حتى الساعة 11 مساءً، ويستمر التصويت غداً الاثنين أيضا، ومن المتوقع أن تظهر النتائج مساءً غد الاثنين.

ويحق لحوالي 51.6 مليون مواطن التصويت في الاستفتاء على خفض عدد المشرعين في البرلمان الإيطالي بغرفتيه بنحو الثلث.

وقد يجري تقليص عدد أعضاء مجلس النواب من 630 نائباً إلى 400، ومجلس الشيوخ من 315 إلى 200، وسط توقعات بإقرار الإصلاح في الاستفتاء.

كما تجري الانتخابات المحلية في سبع مناطق وأقل بقليل من ألف مدينة، بما في ذلك البندقية في الشمال وريجيو كالابريا في الجنوب.

وتستعد أحزاب الحكومة الوطنية الرئيسية – حركة الخمس نجوم المناهضة للمؤسسات والحزب الديمقراطي من تيار يسار الوسط – للحصول على نتائج ضعيفة.

وتتوقع المعارضة الوطنية بقيادة ماتيو سالفيني من حزب الرابطة اليمينية المتطرف الفوز في ثلاث مناطق على الأقل، بما في ذلك فينيتو وليغوريا في الشمال.

ومع ذلك، من غير المرجح أن تسفر هزيمة الأحزاب الحكومية عن الإطاحة برئيس الوزراء جوزيبي كونتي.