إيطاليا تتجه للتصويت على تقنين الحشيش مطلع العام القادم

الغالبية العظمى من نصف التوقيعات لأشخاص تقل أعمارهم عن 25 عاما

قال مناصرو الحشيش في إيطاليا السبت إنهم جمعوا توقيعات تكفي للاستفتاء على تقنين الحشيش، مما يفتح المجال لإقامة تصويت على المستوى القومي بخصوص هذا الأمر مطلع العام القادم، بحسب وكالة رويترز.

ويهدف مقترح الاستفتاء إلى تقنين زراعة القنب لأغراض شخصية وتخفيف العقوبات على الجرائم الأخرى المرتبطة بالحشيش مثل إسقاط عقوبة الحبس على بيع كميات صغيرة من المخدر.

تقنين الحشيش في إيطاليا

ونجح المدافعون عن المقترح في جمع 500 ألف توقيع خلال سبعة أيام، وهي فترة أسرع كثيرا مقارنة بالمعتاد بفضل قانون تم التصديق عليه في يوليو يسمح بجمع توقيعات عبر الانترنت. ولم يكن يسمح سوى بالتصويت الشخصي سابقا.

وقالت اللجنة المنظمة للاستفتاء التي تضم مموعة من الجماعات المؤيدة للحشيش: ” هذه نتيجة استثنائية، لكنها ليست مفاجئة.”

وتابعت:” سرعة الدعم تظهر الرغبة في إحداث تغيير بخصوص الموقف تجاه الحشيش.”

وينبغي توثيق صحة التوقيعات، مما دفع المنظمون إلى دعوة الناس لمواصلة إضافة اسمائهم قبل نهاية سبتمبر لتجنب خطر رفض الاستفتاء حال اعتبار بعض التوقيعات غير صالحة.

وقالت انتونيلا سولدو، العضوة في جماعة ضغط مؤيدة لتحرير الحشيش، إن الغالبية العظمى من نصف التوقيعات لأشخاص تقل أعمارهم عن 25 عاما.

بات تنظيم الاستفتاءات اكثر سهولة في إيطاليا بفضل قانون يسمح بجمع التوقيعات عبر الانترنت.

ونجحت سابقا حملة لتقنين القتل الرحيم في جمع أكثر من 900 ألف توقيع.

وتحتفظ الأحزاب الرئيسية في إيطاليا في حكومة الوحدة الوطنية بقيادة ماريو دراغي بمواقف متباينة بخصوص الحشيش.

وتطالب حركة الخمس نجوم بتحرير الحشيش، وهو موقف يعارضه بشراسة تجمع الجناح اليميني وحزب أخوة إيطاليا.

ومقابل هذا، يلتزم الحزب الديمقراطي المنتمي ليسار الوسط بموقف يتسم بالحيطة والحذر.

ونال مؤيدو الحشيش دعما عام 2019 عندما قضت محكمة الاستئناف العليا في إيطاليا بجواز زراعة القنب لأغراض شخصية، لكنه لم يتم الاستناد إلى هذا الحكم في إصدار تشريع جديد.