إيطاليا: أوروبا ستتخذ موقفًا مشتركًا من الرسوم الجمركية الأمريكية

رويترزقال باولو جنتيلوني، رئيس الوزراء الإيطالي اليوم إن الاتحاد الأوروبي سيقرر في اجتماعه القادم موقفا مشتركا للرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم.وأضاف جنتيلوني في بيان أن السياسة التجارية كانت الموضوع الرئيسي في محادثة هاتفية أجراها اليوم مع

رويترز

قال باولو جنتيلوني، رئيس الوزراء الإيطالي اليوم إن الاتحاد الأوروبي سيقرر في اجتماعه القادم موقفا مشتركا للرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم.

وأضاف جنتيلوني في بيان أن السياسة التجارية كانت الموضوع الرئيسي في محادثة هاتفية أجراها اليوم مع جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية.

وقال جنتيلوني ”الرسوم الجمركية ليست المسار الصحيح“ لكنه أضاف قائلا ”من المهم مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة“.

وتابع : “في الاجتماع القادم للمجلس الأوروبي سنقرر موقفا مشتركا“ للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية.

ووقع ترامب أمرا يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10 % على الألومنيوم مؤخرا.

